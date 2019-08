Od pięciu do..? Ile kilogramów można przytyć w czasie wakacji?

Wakacje to czas rozpusty. Codzienne gofry, lody i późne kolacje mogą wywołać niemałe zdziwienie na naszych twarzach, kiedy po powrocie staniemy na wagę. Rozczarowanie i złość będą tym większe, im więcej starań wcześniej włożyliśmy w to, by przed urlopem stracić kilka zbędnych kilogramów i osiągnąć szczupłą, dobrze prezentującą się figurę.

Jak nie przytyć w czasie urlopu?

Tak naprawdę musisz stosować się do 4 zasad:

Dokonuj mądrych wyborów, a więc... nie rzucaj się na niezdrowe przekąski tak, jakbyś przez kilka lat nie jadł. Zimne piwo, frytki, gofry z bitą śmietaną, smażona ryba... wszystko jest dla ludzi, ale trzeba zachować umiar.

Bądź aktywny fizycznie. Latem nie jest to trudne. Zamiast spędzać cały dzień na leżaku, popływaj, wybierz się na wycieczkę rowerową, biegaj z dziećmi po plaży lub po prostu spaceruj i zwiedzaj.

Wysypiaj się, bo niedobór snu powoduje wzrost apetytu. Zwiększa też ryzyko sięgania po tłuste i niezdrowe produkty. Poza tym prowadzi do zaburzeń hormonalnych.

Pij dużo wody. Gasi pragnienie, nawadnia organizm, hamuje nagłe napady głodu, reguluje ciśnienie i poziom cukru we krwi, a przede wszystkim... nie zawiera kalorii. Miej zawsze przy sobie butelkę wody. Zrezygnuj ze słodzonych napojów i energy drinków. Kiedy będziesz potrzebować zastrzyku energii, sięgnij po mocną, czarną kawę – doda energii, ale też przyspieszy metabolizm.



