Te ćwiczenia rewelacyjnie modelują sylwetkę. Możesz zacząć w każdej chwili

Crossfit to trening siłowo-wytrzymałościowy polegający na wykonywaniu intensywnych ćwiczeń. Jest bardzo wyczerpujący, ale jednocześnie doskonale wpływa na budowę masy mięśniowej, zwiększenie siły fizycznej i poprawę wydolności organizmu. Crossfit przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn w niemalże każdym wieku. Ćwiczenia dostosowane są indywidualnie do danej osoby, do jej wieku, doświadczenia oraz kondycji. Trening powinien składać się z czterech części: rozgrzewki, krótkiego wprowadzenia, treningu zasadniczego i rozciągania. W poradniku znajdziesz odpowiedzi na pytania dla kogo crossfit jest przeznaczony i kto nie powinien go uprawiać.

Czy Crossfit jest bezpieczny?

CrossFit jest formą ćwiczeń o wysokiej intensywności. Ryzyko urazów wzrasta za każdym razem, gdy zwiększana jest intensywność treningów lub wagę, którą podnosi trenujący.

Niektóre typowe urazy obejmują:

bóle krzyża,



zapalenie ścięgna Achillesa,



urazy kolana,



łokieć tenisisty.

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z crossfitem, dobrym pomysłem jest poproszenie o pomoc wyszkolonego specjalistę fitness, który upewni się, że wykonujesz ćwiczenia poprawnie. Niewłaściwa forma, zbyt szybkie poruszanie się po ćwiczeniach lub podnoszenie więcej, niż potrafisz, może prowadzić do obrażeń.

