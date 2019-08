Aktywność fizyczna oraz dieta to podstawy zdrowego odchudzaniaAktywność fizyczna oraz dieta to podstawy zdrowego odchudzania. Warto o tym wiedzieć i przełamać się nie tylko w kwestii tradycyjnych ćwiczeń, które doskonale modelują sylwetkę i pomagają wyrzeźbić poszczególne partie mięśniowe. Dla szczególnie opornych dobrą alternatywą dla ćwiczeń gimnastycznych lub ćwiczeń na siłowni mogą być inne aktywności. Jakie? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w poniższym artykule.

Co zrobić, gdy nie lubi się ćwiczyć?

Odchudzanie i wiążący się z nim aktywny tryb życia nie muszą ograniczać się do wypacania litrów potu na siłowni. Ćwiczenia na siłowni oraz inne rodzaje treningu nie są jednym sposobem na redukcję zbędnych kilogramów i utrzymanie efektów odchudzania, bo o tym także musimy pamiętać, unikając powrotu do złych nawyków po osiągnięciu właściwej masy ciała.

Co zrobić, gdy na typowe ćwiczenia reagujemy w sposób „alergiczny”? Warto na początek pomyśleć o znalezieniu własnej motywacji i powodu, który pomoże się nam przełamać oraz sprawi, że samotny trening lub wsparcie trenera personalnego zaczną sprawiać nam przyjemność.

Co zamiast ćwiczeń?

W wielu przypadkach pomocna okazuje się metoda małych kroków. Podejmując decyzję o tym, że chcemy schudnąć oraz poprawić swoją kondycję fizyczną warto zacząć od mniej wymagających aktywności. Spalanie kalorii i lepsze funkcjonowanie organizmu mogą nam zapewnić także codziennie wykonywane czynności np. sprzątanie mieszkania oraz cieszenie się życiem rodzinnym i aktywna zabawa z dziećmi, na której zyskają wszyscy członkowie rodziny, bo wspólnie spędzony czas często zastępują elektroniczne gadżety i sprzyjające pogorszeniu stanu zdrowia zajęcia.

Jak spalić tłuszcz bez ćwiczeń?

Jeżeli nie lubisz ćwiczyć, idź na spacer

Pierwszym krokiem do aktywności mogą być codzienne spacery, które nie tylko poprawiają kondycję fizyczną, ale także spalają nadprogramowe kalorie, pomagają pozbyć się stresu i dotleniają organizm. Dla zdrowia powinniśmy codziennie zrobić minimum 5000 kroków, co nie jest wcale trudne – wystarczy wybrać się pieszo do pracy, zrezygnować z jazdy samochodem do pobliskiego sklepu lub zamiast relaksować się na kanapie, wybrać się do parku, zabrać dzieci na plac zabaw lub pojechać za miasto i cieszyć się pięknem przyrody.

Spacery polecane są dla każdego i nieważny jest tutaj wiek oraz to czy musimy zredukować masę ciała. Spacerując codziennie, poprawiamy przede wszystkim nasz stan zdrowia i minimalizujemy ryzyko rozwoju wielu poważnych chorób przewlekłych np. cukrzycy typu 2.

Wykonuj codzienne obowiązki domowe z większym zaangażowaniem

Każda z wykonywanych przez nas czynności, jeżeli wiąże się z aktywnością, to nie tylko spala zbędny tłuszcz, ale także znacząco poprawia nasz stan zdrowia i kondycję fizyczną. Z tego względu czasami warto zrezygnować z wygody i dać wolne robotom sprzątającym, z których pomocy tak chętnie korzystamy. Odkurzenie mieszkania w tradycyjny sposób oraz zmycie podłóg to jeden ze sposobów na codzienną porcję ruchu i uniknięcie nielubianych ćwiczeń fizycznych. Jeżeli do tego umyjemy okna, zgrabimy trawę lub liście w ogrodzie oraz umyjemy samochód, to zaliczymy niezły trening, za który nasz organizm będzie bardzo wdzięczny.

Dla wyjątkowo opornych zamiennikiem tradycyjnych ćwiczeń może być…seks!

Seks dla zdrowia? Jak najbardziej tak! Jest to nie tylko dobry sposób na odchudzanie, ale także poprawę kondycji, dobre samopoczucie, lepszy nastrój oraz redukcję niszczącego nasze zdrowie stresu. Ciesząc się bliskością oraz okazując uczucia „trenujemy” nie tylko nasze mięśnie, ale także poprawiamy relacje z partnerem oraz doświadczamy wyrzutu hormonów szczęścia.

Co jeszcze zrobić, gdy nie lubimy ćwiczyć, a chcemy żyć aktywnie?

Warto poszukać alternatywy i np. zamiast zmuszać się do wykonywania kolejnej serii brzuszków lub pompek, iść na basen, wybrać się na ściankę wspinaczkową, iść potańczyć, pojeździć na rolkach lub rowerze, ale tak dla czystej przyjemności, a nie z musu. To naprawdę działa i pozwala nie tylko znaleźć ulubioną aktywność, ale przede wszystkim przekonać się do zdrowszego trybu życia.