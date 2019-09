Jedz więcej tych pokarmów, by stracić jeszcze więcej kilogramów

Odpowiednio zbilansowana dieta jest niezbędna w przypadku, kiedy chcesz zrzucić nadmiar tłuszczu, szczególnie z okolic żołądka. A może w tym pomóc właściwe jedzenie. Sprawdź 5 kluczowych produktów spożywczych, które należy uwzględnić w diecie, aby osiągnąć możliwie najlepsze cele w zakresie odchudzania. Prawdopodobnie nie spodziewałeś się tutaj niektórych z nich!

Czytaj także:

Nie możesz schudnąć? Sprawdź 7 sztuczek na spadek wagi5. Woda

Może to nie pokarm, ale przyjrzyjmy się przez chwilę tej cieczy. Czasami ludzie nie mają rzeczywistej nadwagi, tylko w ich organizmach nastąpiło zatrzymanie wody. Może się to wydawać nieco sprzeczne, ale jednym z najlepszych sposobów na utratę zbędnej wody z organizmu jest faktycznie zwiększenie ilości wypijanej wody. Dzieje się tak, ponieważ jeśli jesteś stale odwodniony, twoje ciało ma tendencję do zatrzymywania większej ilości wody, aby zapobiec jej zbyt niskiemu poziomowi w organizmie. Eksperci twierdzą, że woda przyspiesza również metabolizm, oczyszcza organizm z toksyn oraz zbędnych produktów przemiany materii i tłumi apetyt. Jest ważna również dla zdrowia wątroby i nerek. Pamiętaj jednak, by nie pić jej za dużo, ponieważ to może mieć odwrotny efekt do oczekiwanego, dlatego kluczem jest balans. Wytyczne organizacji zdrowotnych sugerują około dwóch litrów dziennie, ale ta wartość może się różnić w zależności od osoby. Zazwyczaj możesz użyć koloru moczu jako wskaźnika nawodnienia. Jeśli jest jasnożółty lub dość przejrzysty, to jesteś dobrze nawodniony. Kiedy jest ciemnożółty lub bursztynowy, musisz pić więcej wody.



4. Siemię lniane

Wprowadzenie nasion lnu do diety to skuteczny sposób na zrzucenie zbędnych kilogramów. Jednonienasycone tłuszcze znajdujące się w nasionach lnu pomagają zredukować poziom tkanki tłuszczowej i obniżyć poziom cholesterolu. Nasiona lnu są jednak dobre nie tylko dla osób, które chcą mieć płaski brzuch. Stanowią idealną opcję również dla każdego, kto cierpi na częste wzdęcia. Dzięki wysokiemu poziomowi błonnika nasiona utrzymują układ trawienny w dobrym zdrowiu i pomagają zmniejszyć i usunąć wzdęcia. Informacja dla każdego, kto zastanawia się, w jaki sposób wprowadzić je do swojej diety: możesz je wymieszać ze smoothie, posypać nimi poranną miskę płatków z mlekiem lub wsypać łyżkę stołową do sałatki, którą zjadasz na drugie śniadanie.



3. Czerwone i niebieskie owoce

Jagody są tajną bronią w walce o osiągnięcie szczupłej sylwetki. Badania wykazały, że wybór owoców w kolorze czerwonym lub niebieskim, takich jak wiśnie, jagody, jeżyny i czerwone winogrona może pomóc ci stracić niechciany tłuszcz z brzucha. Substancje chemiczne, które nadają owocom kolor, mogą również spalać tłuszcz z brzucha i dzięki temu pomagają zmniejszyć jego obwód.



2. Pełne ziarna

Spore ilości pełnego ziarna to kolejny kluczowy pokarm, który powinieneś wybrać, jeśli chcesz przyspieszyć odchudzanie. Dzięki wysokiemu poziomowi błonnika ziarna sprawią, że twój układ trawienny będzie zdrowszy, a jego praca bardziej uregulowana. Całe ziarna mają także dodatkową zaletę polegającą na zatrzymywaniu gromadzenia się tłuszczu w żołądku poprzez obniżenie poziomu insuliny i kortyzolu (hormonu stresu) w organizmie. Ponadto są doskonałym, niskotłuszczowym źródłem energii o powolnym uwalnianiu, która wspomaga cię przez cały dzień. Eksperci zalecają wybór ziaren w ich naturalnej postaci, takich jak owies, orkisz, brązowy ryż i kasza gryczana.



1. Jogurt naturalny

Jogurt jest idealnym pożywieniem, które można włączyć do diety, jeśli chcesz schudnąć, ponieważ ma niską zawartość tłuszczu i kalorii. Może pomóc poprawić zdrowie układu trawiennego i wspierać w walce z potencjalnymi wzdęciami oraz nagromadzeniem gazów w jelitach poprzez zawarte w nim probiotyki. Dietetyk Meghan Markle podkreśliła wagę zalet jogurtu. Przyznała, że wręcz nakazuje swoim klientom jeść jogurt przed każdym posiłkiem! Niedawne badania przeprowadzone na uniwersytecie w Tennessee ujawniły, że jogurt rzeczywiście nadaje się do usuwania tłuszczu z brzucha. Wyniki badania pokazały, że uczestnicy, którzy jedli 500 g jogurtu dziennie (a także zmniejszyli ogólne spożycie kalorii) stracili średnio o 81 procent więcej tłuszczu z brzucha w porównaniu z tymi, którzy zdecydowali się na brak jogurtu w diecie. Jest także doskonałym źródłem witamin i minerałów, ponieważ cynk, jod, potas i witamina B5 są obecne w jogurcie.Czytaj także:

Te specyfiki mogą pomóc ci schudnąć. Niektóre są bardzo smaczne