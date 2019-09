Bez siłowni i bez sprzętu. Ten trening czyni cuda. Tylko... czy starczy ci motywacji?

Kalistenika utrzymywała w formie już starożytnych Greków, modna jest również teraz. Ze względu na to, że jest „treningiem na masę” chętniej sięgają po nią panowie, ale wraca do łask także wśród pań. Pod tą skomplikowaną nazwą kryje się trening siłowy wykonywany z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała. Jednostka treningowa obejmuje serie ćwiczeń na wszystkie partie ciała, dzięki czemu wspiera koordynację ruchową.

Do podstawowych ćwiczeń należą te znane z lekcji WF-u, jak pompki, przysiady, brzuszki, podciąganie się na drążku. Osoby początkujące powinny ćwiczyć trzy razy w tygodniu, później częstotliwość można zwiększyć do pięciu razy. Od tych ćwiczeń nie ma wymówek. Można zacząć tu i teraz. Gotowe plany treningowe są dostępne w internecie.

Jak ćwiczyć, żeby schudnąć?

Odpowiedź na to pytanie jest łatwiejsza niż się wydaje. Należy przede wszystkim rozpocząć taką aktywność, która faktycznie sprawia nam przyjemność. Może to być bieganie, jazda na rowerze, fitness, ćwiczenia przed komputerem. Chodzi o to, żeby nie zmuszać się do treningów, bo w ten sposób łatwiej zachować regularność, a właśnie to jest kluczowe.

