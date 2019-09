Odchudzanie – czy samo ćwiczenie powoduje utratę wagi?

Powszechnie wiadomo, że skuteczne odchudzanie opiera się na dwóch elementach, a dokładnie połączeniu zdrowej, zbilansowanej diety z deficytem kalorycznym oraz ćwiczeń fizycznych. Niektórzy jednak wolą iść na skróty i decydują się albo przejść na restrykcyjną dietę, albo zaczynają się ruszać. Jak nietrudno się domyślić – takie działanie może nie być skuteczne. Chociaż trzeba przyznać, że drastyczne ograniczenie kalorii na ogół powoduje spadek masy ciała. Jednak równie szybko pojawia się efekt jo-jo, więc ten sposób na starcie warto odrzucić. Może więc lepszym pomysłem będzie wdrożenie aktywności fizycznej bez jakiejkolwiek zmiany w diecie? Naukowcy postanowili sprawdzić, czy ta metoda ma szanse powodzenia.

Czy samo ćwiczenie powoduje utratę wagi?

Naukowcy z Bangor University w Wielkiej Brytanii odkryli, że kobiety, które brały udział w ćwiczeniach trzy razy w tygodniu przez 4 lub 8 tygodni – ale nie zmieniły diety – nie straciły na wadze. Badania zostały opublikowane w czasopiśmie „Applied Physiology, Nutrition and Metabolism”.

Badanie obejmowało dwa eksperymenty. W pierwszym 34 kobiety w wieku od 18 do 32 lat brały udział w sesji ćwiczeń obwodowych trzy razy w tygodniu, łącznie przez 4 tygodnie. Drugi eksperyment obejmował 36 kobiet w tej samej grupie wiekowej, z których wszystkie brały udział w tych samych sesjach treningowych, ale łącznie przez 8 tygodni. Na początku i na końcu każdego eksperymentu sprawdzano ich wagę, masę mięśniową i tłuszczową.

Pobrano również próbki krwi od uczestniczek, co pozwoliło zespołowi zmierzyć poziomy hormonów apetytu, w tym insuliny, leptyny, amyliny, greliny i peptydu YY, które mogą wpływać na uczucie głodu i apetyt.

Celem tego badania było ustalenie, czy ćwiczenia fizyczne doprowadzą do utraty masy ciała u kobiet, ale aby udało się to obiektywnie sprawdzić, uczestniczki musiały zostać niejako oszukane. Powiedziano im, że badanie oceni wpływ ćwiczeń na funkcje poznawcze i wydolność krążeniowo-oddechową. Dzięki temu naukowcy zminimalizowali ryzyko, że kobiety przejdą na dietę, by schudnąć.

Czytaj także:

Skuteczne odchudzanie bez bez efektu jo-jo? 9 wskazówek, dzięki którym odniesiesz sukces

Hormony robią swoje

Pod koniec 4- i 8-tygodniowych programów naukowcy odkryli, że żadna z kobiet nie straciła na wadze, niezależnie od tego, czy była chuda, z nadwagą czy otyła. Badacze odkryli również, że kobiety z nadwagą lub otyłością doświadczyły zmian w hormonach apetytu, które były związane ze zwiększonym głodem. Zespół twierdzi, że może to częściowo wyjaśniać, dlaczego samo ćwiczenie może nie prowadzić do utraty wagi.

Oznacza to, że samo ćwiczenie może być nieskuteczne w trakcie odchudzania. Dlatego tak ważne jest połączenie aktywności z odpowiednio zbilansowaną dietą.

Czytaj także:

Odchudzanie bez rewolucji? 12 prostych trików dla opornych