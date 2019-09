Jesienny trening na świeżym powietrzu – jak znaleźć motywację?

Jesień to okres, gdy wiele osób odczuwa gorszy nastrój, spadek motywacji i sił. Mobilizacja do ćwiczeń pozytywnie odbije się nie tylko na naszym zdrowiu i sylwetce, ale także samopoczuciu. Nawet 15-minutowy poranny trening, o ile wykonywany regularnie, przyniesie ogromne korzyści. Ćwiczenia na świeżym powietrzu mogą także pomóc nam uniknąć zachorowań zimą. Obejrzyj materiał wideo:

Warto wiedzieć, że bieganie w nieco gorszych warunkach doskonale hartuje ciało i umysł. Ponadto sport sprzyja wydzielaniu endorfin. Jeśli mamy problem ze znalezieniem motywacji, warto wprowadzić zmiany w codziennej rutynie, np. poszukać nowej trasy. Można także w tym okresie przerzucić się na inny sport.

Jak się ubrać? To niezwykle istotny element. Szykując się na trening na dworze, sprawdźmy temperaturę i ubierzmy się tak, jakby było o 10 stopni więcej. Zewnętrza warstwa powinna chronić przed czynnikami atmosferycznymi (wiatr, deszcz), a wewnętrzna przepuszczać powietrze.

Chcesz schudnąć i wzmocnić mięśnie? Wykonuj te ćwiczenia:

Podnoszenie ciężarów

Im bardziej rozbudowane są nasze mięśnie, tym więcej zużywają energii. Mówiąc w skrócie: mięśnie usprawniają nasz metabolizm i właśnie dlatego warto regularnie wykonywać trening siłowy. Będąc pod opieką wykwalifikowanego trenera personalnego nie trzeba się obawiać, że mięśnie nadmiernie się rozwiną. Nie jest to wcale tak proste, jak mogłoby się wydawać. Należy też pamiętać, że mięśnie są cięższe od tłuszczu. Oznacza to, że osoba, która ma wyrzeźbioną sylwetkę może wyglądać szczuplej od osoby, która waży mniej.



Ćwiczenia na mięśnie brzucha

Sposób wykonywania brzuszków powinien być zawsze dostosowany do indywidualnych możliwości stanu zdrowia. Np. osoby zmagające się osteoporozą nie powinny ich wykonywać ze względu na znaczne wygięcie kręgosłupa. Brzuszki w połączeniu z regularnym treningiem kardio i zredukowaną liczbą kalorii już w krótkim czasie pozwalają cieszyć się widocznymi mięśniami brzucha.



Ćwiczenia z ciężarkami

Systematyczne ćwiczenia z ciężarkami pozwalają wzmocnić i nieco wyrzeźbić bicepsy. Dzięki temu łatwiejsze będzie nie tylko wykonywanie codziennych zadań (np. podnoszenie dzieci, zakupy), ale także ćwiczeń (np. pompek).



Kobieta wykonująca pompki

Pompki kojarzą nam się głównie jako ćwiczenie, które wykonują mężczyźni. Tymczasem jest też doskonałe dla pań. Pozwala wzmocnić mięśnie pleców, ramion oraz brzucha. Jest proste i nie wymaga zastosowania żadnych, dodatkowych akcesoriów i sprzętu.



Ćwiczenie na bieżni

Trening kardio, inaczej trening wytrzymałościowy, to doskonały sposób na poprawę kondycji i utratę masy ciała. Trening kardio każdy rodzaj wysiłku, który pobudza serce do wzmożonej pracy. Można więc jeździć na rowerze, biegać czy też pływać. Trening wytrzymałościowy jest szczególnie polecany osobom, które się odchudzają, ponieważ w czasie długiego wysiłku fizycznego organizm zaczyna czerpać z rezerw tłuszczu, ale American College of Sports Medicine donosi, że można utrzymać metabolizm na wysokim poziomie do 24 godzin po wysiłku, dodając tylko jedną drobną zmianę do rutyny treningowej: interwały. Należy wprowadzić krótkie okresy intensywnego wysiłku w regularne ćwiczenia (biegi, pływanie, jazda na rowerze, sesje na rowerku eliptycznym itp.). Natężenie skutecznie pobudza metabolizm do nieco wyższego wskaźnika podczas treningu, a jego zwolnienie zajmuje kilka godzin. Oznacza to, że spalamy tłuszcz jeszcze długo po zakończeniu treningu. Doskonale sprawdza się tutaj trening HIIT.Czytaj także:

