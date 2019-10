Chudnij w czasie pracy. Podpowiadamy, jak dbać o aktywność fizyczną za biurkiem

Badania wykazały, że przebywanie w pozycji siedzącej przez dłuższy czas wiąże się z otyłością, cukrzycą typu 2 oraz zwiększonym ryzykiem śmierci z powodu chorób serca i raka. Zbyt długie siedzenie może również spowalniać metabolizm, co ma wpływ na zdolność organizmu do regulowania ciśnienia krwi i cukru we krwi, a także rozkładania tkanki tłuszczowej. Włączenie aktywności fizycznej w dzień roboczy może zmniejszyć niektóre zagrożenia dla zdrowia, które są podwyższone przez siedzący tryb życia.

Jedno z badań wykazało, że zaledwie 30 minut aktywności fizycznej przez 5 dni w tygodniu – niezależnie od tego, czy chodzi się na siłownię, jeździ na rowerze do pracy, czy idzie na spacer w porze lunchu – może zapobiec 1 na 12 zgonów na całym świecie! Sprawność fizyczna może również chronić przed niektórymi szkodliwymi skutkami stresu w miejscu pracy. Stres może prowadzić do pogorszenia samopoczucia, objawów depresyjnych i wysokiego ciśnienia krwi – a wszystko to może prowadzić do nieobecności w pracy.

Podczas pracy przy biurku przez 7-10 godzin dziennie aktywność może być wyzwaniem. Ale nie jest niemożliwa. Poznaj 5 kluczowych wskazówek, które pomogą ci pozostać aktywnym w ciągu dnia roboczego.

Czytaj także:

Ludzki oddech może znacząco wpłynąć na jakość powietrza w biurzeCzytaj także:

Dieta biurowa – co i jak jeść, żeby chudnąć za biurkiem