W twojej głowie pojawiła się myśl, by zacząć się odchudzać. Zapewne zależy ci na tym, by jak najszybciej rozprawić się ze zbędnymi kilogramami. Niestety takie rozumowanie często sprowadza się do drastycznego ograniczenia kalorii. Można jeść za mało, co nie tylko utrudnia osiągnięcie zdrowej wagi, ale może również powodować inne problemy zdrowotne. Kluczowe jest więc zachowanie rozsądku.

Każdy z nas potrzebuje określonej ilości kalorii do zachowania podstawowych funkcji życiowych. Dzięki tej energii pracują narządy, oddychamy. Konsekwentne spożywanie mniejszej ilości może spowolnić metabolizm, a organizm zacznie odkładać, co tylko mu się uda. Głód i uczucie sytości nie są jedynymi wskaźnikami tego, czy odpowiednio zasilasz swoje ciało. W rzeczywistości, jeśli nie jesz wystarczająco dużo, możesz zauważyć niektóre z tych objawów.

4 oznaki, że jesz za mało, próbując schudnąć