Jak schudnąć 10 kg? Czasem trudniej niż 30

Tempo redukcji zbędnej tkanki tłuszczowej jest uzależnione od kilku czynników. Ważny jest wybór właściwie dopasowanej do potrzeb naszego organizmu diety, która nie tylko uaktywni procesy spalania rezerwy tłuszczowej, ale także przyśpieszy metabolizm i uchroni przed efektem jojo. Kluczowa jest też aktywność fizyczna i nastawienie psychiczne, dlatego warto dobrze przygotować się do rozpoczęcia każdej kuracji odchudzającej.

Jak szybko schudnąć 10 kg?

Podstawą odchudzania jest właściwe podejście, które powinno uwzględniać nie tylko zmianę codziennych nawyków żywieniowych i stylu życia, ale także dbałość o stan zdrowia i unikanie kontrowersyjnych kuracji odchudzających. Warto trzymać się zasad zdrowego odżywiania, bo zostały one ustalone w celu zminimalizowania negatywnych skutków stosowania diet wysokokalorycznych oraz wyjątkowo restrykcyjnych kuracji, których podstawą jest głodówka lub ograniczenie spożywanych produktów do jednej, wąskiej grupy.

Dlaczego trudno jest schudnąć?

Pozbycie się 10 kg nadwagi jest trudne ze względu na to, że nie ogranicza nam ona normalnego funkcjonowania, więc często pozwalamy sobie na odstępstwa od diety. Jest to duży błąd i krok w kierunku zagrażającej zdrowiu oraz życiu otyłości. Teoretycznie powinniśmy zgubić 10 kg w ciągu 2-3 miesięcy stosowania zdrowej, niskokalorycznej diety, jednak w praktyce często wygląda to zupełnie inaczej, bo albo decydujemy się na stosowanie drastycznej diety, co kończy się szybką utratą zbędnych kilogramów i równie szybkim efektem jojo, albo nasza motywacja jest na tyle słaba, że zaczynamy „lubić” nasze zbędne kilogramy i rezygnujemy ze starań o odzyskanie szczupłej sylwetki.

Skuteczne odchudzanie – sposób na pozbycie się 10 kg nadwagi

Zdrowe odchudzanie wymaga sporego wysiłku i powinno rozpocząć się od wizyty u lekarza. Często problemy z redukcją niewielkiej nadwagi związane są ze stanem zdrowia oraz występowaniem schorzeń, które utrudniają odchudzanie. Wizyta u lekarza i wykonanie badań profilaktycznych pozwolą uniknąć pogorszenia stanu zdrowia w wyniku stosowania nieodpowiednio dobranej do potrzeb organizmu diety oraz wpłyną na szybkie rozpoczęcie leczenia ewentualnych schorzeń np. insulinooporności lub schorzeń tarczycy.

5 zasad skutecznego i zdrowego odchudzania

