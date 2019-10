Dlaczego warto ćwiczyć przed śniadaniem? Nowe badania

Według nowego badania opublikowanego w czasopiśmie „Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism”, ludzie mogą lepiej kontrolować poziom cukru we krwi, ćwicząc przed śniadaniem. W sześciotygodniowym badaniu z udziałem trzydziestu mężczyzn sklasyfikowanych jako otyłych lub z nadwagą porównano wyniki z dwóch grup interwencyjnych (które spożywały śniadanie przed/po wysiłku) i grupy kontrolnej (która nie wprowadziła żadnych zmian w stylu życia), stwierdzono, że osoby, które ćwiczyły wcześniej spalały dwukrotnie więcej tłuszczu niż grupa, która ćwiczyła po śniadaniu.

Ćwiczenie przed śniadaniem – nowe badania

Badacze odkryli, że zwiększone zużycie tłuszczu wynika głównie z niższego poziomu insuliny podczas ćwiczeń, gdy ludzie pościli przez noc, co oznacza, że ​​mogą zużywać więcej tłuszczu z tkanki tłuszczowej i tłuszczu w mięśniach jako paliwo. W przyszłości naukowcy chcą sprawdzić, czy takie same wyniki uzyska grupa kobiet.

W przeprowadzonym badaniu ćwiczenia przed śniadaniem miały pozytywny wpływ na ogólne zdrowie uczestników, ponieważ ich ciała lepiej reagowały na insulinę, utrzymując poziom cukru we krwi pod kontrolą i potencjalnie obniżając ryzyko cukrzyca i choroby serca.

Dr Javier Gonzalez z Wydziału Zdrowia na Uniwersytecie w Bath wyjaśnił: „Nasze wyniki sugerują, że zmiana czasu, w którym jesz, w stosunku do czasu ćwiczeń, może spowodować głębokie i pozytywne zmiany w twoim ogólnym zdrowiu”.

