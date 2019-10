Zakwas z buraków na odchudzanie. Czy warto go pić?

Różne „wspomagacze” odchudzania są często stosowanym sposobem na przyśpieszenie redukcji zbędnych kilogramów. W przypadku chęci zastosowania zakwasu z buraków nie musimy się obawiać przykrych konsekwencji, bo spożywany z umiarem na pewno nie zaszkodzi naszemu zdrowiu.

Zakwas z buraków na odchudzanie

Zakwas buraczany to prawdziwa bomba witaminowa, której właściwości doceniane są od wielu wieków. Kiszony sok z buraków odgrywa ważną rolę w medycynie ludowej i jest często polecanym sposobem zapobiegania niedoborom witamin i minerałów oraz naturalnego podnoszenia odporności organizmu. Zalecany jest np. kobietom w ciąży w celu zapobiegania i wspomagania leczenia anemii ciążowej.

Stosowanie zakwasu buraczanego w czasie odchudzania nie spowoduje, że kilogramy same znikną. Zakwas z buraków nie zdziała cudów i nie schudnie za nas. W celu odczucia jego dobroczynnego działania na organizm i redukcję tkanki tłuszczowej, konieczne jest stosowania zdrowej, prawidłowo zbilansowanej diety z deficytem kalorycznym oraz zwiększenie aktywności fizycznej.

Zakwas z buraków – działanie

Zakwas z buraków wykazuje działanie odchudzające. Wspomaga on naturalne procesy detoksykacyjne, przyśpiesza przemianę materii, pomaga pozbyć się szkodliwych i utrudniających redukcję tłuszczu toksyn, a także dostarcza do organizmu komplet ważnych witamin oraz minerałów, bez których nie mogą przebiegać podstawowe procesy życiowe. Dzięki zawartości naturalnych probiotyków zakwas buraczany odbudowuje florę bakteryjną jelit i wpływa na oprawę mechanizmów trawienia. Pijąc zakwas z buraków, możemy uniknąć nieprzyjemnych zaparć i pozbyć się problemu leniwego jelita, który ze względu na stosowanie diety ubogiej w błonnik pokarmowy zaczyna dokuczać wielu osobom. Zakwas z buraków pozwala także przeciwdziałać skutkom stosowania niezdrowej diety, obniżając poziom złego cholesterolu i zmniejszając ciśnienie krwi.

Pijąc zakwas z buraków w czasie odchudzania, redukujemy też ryzyko wystąpienia niebezpiecznych niedoborów mikro i makroelementów, które są związane ze stosowaniem ubogokalorycznych, monotonnych, nieprawidłowo zbilansowanych diet, a także poprawiamy samopoczucie, dostarczając do organizmu substancje, które wpływają na nasz nastrój i poziom życiowej energii.

Zakwas z buraków – właściwości zdrowotne

Oprócz powyżej opisanego działania zakwasu buraczanego jest on także skuteczną bronią przed nowotworami. Badania naukowe udowodniły, że zawarte w zakwasie buraczanym naturalne antyoksydanty i inne aktywne substancje doskonale chronią przed rozwojem chorób nowotworowych oraz wspomagają ich leczenie, redukując namnażające się komórki nowotworu. Co więcej, zakwas z buraków wykazuje dobroczynny wpływ na nasz układ nerwowy, chroniąc przed depresją oraz innymi chorobami, które występują coraz częściej i są związane z przewlekłym stresem oraz szybkim tempem życia. Warto stosować zakwas z buraków w celu naturalnego uspokojenia i wyciszenia pobudzonego organizmu oraz w przypadku problemów z zasypianiem i obniżonego nastroju.

Jak przygotować zakwas z buraków?

Przygotowanie zakwasu z buraków nie jest trudne i nie wymaga dużych nakładów finansowych. Wprawdzie możemy kupić w sklepach gotowy zakwas buraczany, jednak lepiej wiedzieć, czym wspomagamy nasz organizm i zrobić go samodzielnie.

Zakwas z buraków przepis:

letnia przegotowana woda i buraki ćwikłowe w proporcji 2:1, czyli np. 2 litry wody i 1 kg buraków,



piętka lub skórka z naturalnego, żytniego chleba,



czosnek,



liście laurowe,



łyżka soli na każdy litr wody,



ziele angielskie.

Zakwas buraczany najlepiej przygotować w kamionkowym naczyniu lub dużym, szklanym, słoju. Buraki należy obrać i pokroić na ćwiartki, co zapobiegnie ich wypływaniu. Do buraków trzeba dodać kilka ząbków czosnku, liście laurowe i ziele angielskie (kilka sztuk do smaku). Warzywa i przyprawy zalewamy letnią, przegotowaną wodą z dodatkiem soli. Na wierzchu kładziemy piętkę lub skórkę z żytniego chleba. Tak przygotowane buraki przykrywamy gazą i odstawiamy do ukiszenia na 5-7 dni w ciepłe miejsce. Po ukiszeniu cedzimy zakwas, przelewamy do szklanych butelek lub słoików, szczelnie zakręcamy i przechowujemy w lodówce.

Picie soku z buraków jest bardzo zdrowe, dlatego nie warto z niego rezygnować po zakończeniu odchudzania i osiągnięciu wymarzonej sylwetki. Najlepiej stosować go systematycznie, robiąc kilkutygodniowe przerwy pomiędzy kolejnymi kuracjami. W szczególności poleca się picie zakwasu buraczanego w sezonie jesienno-zimowym, kiedy jesteśmy szczególnie narażeni na częste infekcje.

