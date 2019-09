Masz do zrzucenia więcej niż 40 kg? Sprawdź, od czego zacząć

Jak schudnąć 40 kilogramów? Nie jest to proste zadanie, ale nie ma rzeczy niemożliwych. Odchudzanie nigdy nie jest łatwe, lekkie i przyjemne, dlatego trzeba się do niego odpowiednio przygotować. Dowiedz się, od czego zacząć, mając do zrzucenia 40 kilogramów.