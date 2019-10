Czy ćwiczenie przed śniadaniem to dobry pomysł? Nowe badania

Naukowcy z uniwersytetów w Bath i Birmingham (Wielka Brytania) postanowili sprawdzić, czy czas posiłków i ćwiczeń ma podobny związek u osób z nadwagą lub otyłością. Nadmierna masa ciała i prowadzenie stosunkowo spokojnego życia może prowadzić do zwiększonego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Dzieje się tak, ponieważ wrażliwość na insulinę jest zmniejszona, a hiperinsulinemia – stan charakteryzujący się nadmiernym poziomem insuliny – wzrasta. Znalezienie sposobu zapobiegania tym efektom związanym z insuliną może potencjalnie okazać się ratujące życie.

Czy warto ćwiczyć przed śniadaniem?

Badanie, które obecnie pojawia się w czasopiśmie Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, miało na celu zbadanie, w jaki sposób ćwiczenia przed i po jedzeniu wpłynęły na zapasy tłuszczu mięśniowego i odpowiedź na insulinę.

Eksperyment, który trwał 6 tygodni, obejmował 30 mężczyzn, którzy zmagali się z nadwagą lub otyłością.

Zespół podzielił tych mężczyzn na trzy grupy:

Pierwsza jadła śniadanie przed ćwiczeniami.



Druga zjadała śniadanie po treningu.



Trzecia w prowadzała żadnych zmian w stylu życia.



Uczestnicy, którzy ćwiczyli przed śniadaniem, spalili dwa razy więcej tłuszczu niż ci, którzy ćwiczyli po zjedzeniu tego samego posiłku. Gdy ludzie poszczą przez noc, mają niższy poziom insuliny podczas ćwiczeń, co pozwala ich organizmowi zużywać więcej tłuszczu.

Co ważne, chociaż nie miało to żadnego wpływu na utratę masy ciała, radykalnie poprawiło ich ogólny stan zdrowia. Mięśnie osób, które ćwiczyły przed śniadaniem, lepiej reagowały na insulinę, lepiej kontrolując poziom cukru we krwi w organizmie.

Śniadanie, które spożywali uczestnicy, zawierało dużo węglowodanów, dlatego w przyszłych badaniach może być również konieczne sprawdzenie, czy posiłki o niskiej zawartości węglowodanów dają takie same efekty. Konieczne jest także przeprowadzenie badań na kobietach.

