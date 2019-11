Z deszczu pod rynnę – co z luźną skórą po odchudzaniu?

Zdecydowanie łatwiej jest zapobiegać pojawieniu się luźnej skóry po odchudzaniu niż usuwać później dość poważny problem w postaci zwisających fałdów na brzuchu, udach, ramionach czy boczkach. Nie zawsze o tym pamiętamy i decydujemy się na szybkie kuracje odchudzające w postaci głodówek oraz monodiet, które dodatkowo powodują też poważne problemy zdrowotne. Co zrobić, aby uniknąć obwisłej skóry po redukcji zbędnych kilogramów?

Nadmiar skóry po odchudzaniu – przyczyny

Główną przyczyną pojawienia się fałdów skórnych po zakończeniu odchudzania, jest stosowanie niewłaściwej diety. Decydując się na ekstremalne kuracje, wybierając drogę na skróty i dążąc jedynie do efektu bez troski o stan zdrowia, narażamy się na poważne konsekwencje, wśród których luźna skóra jest najmniejszym problemem. Warto o tym wiedzieć i podejść do odchudzania w sposób zdroworozsądkowy, bo tylko wówczas będziemy mogli cieszyć się lepszym zdrowiem oraz atrakcyjną sylwetką po zakończeniu stosowania diety.

Z odchudzaniem nie ma żartów, bo wpływa ono nie tylko na wygląd, ale przede wszystkim funkcjonowanie organizmu. Skóra jest największym narządem ludzkiego ciała i podczas przybierania na wadze stopniowo się rozciąga, więc aby uniknąć kłopotów, trzeba równie stopniowo i systematycznie chudnąć. Najczęściej nadmiar skóry po schudnięciu dotyczy osób, które pozbyły się kilkunastu lub kilkudziesięciu kilogramów w zbyt krótkim czasie; w przypadku redukcji kilku kilogramów problem ten występuje sporadycznie.

Utrata jędrności skóry a odchudzanie

W czasie przybierania na wadze skóra rozciąga się pod wpływem gromadzącego się pod nią tłuszczu. Proces ten sprawia, że włókna kolagenowe również ulegają rozciągnięciu, więc nie są w stanie wrócić do pierwotnego stanu w krótkim czasie, bo skóra ma ograniczone zdolności obkurczania się, jeżeli niewłaściwie o nią dbamy. Można to zauważyć na przykładzie kobiet ciężarnych – odpowiednia pielęgnacja skóry na rosnącym brzuchu znacząco ułatwia powrót do wyglądu sprzed ciąży, a jeżeli zapominamy o jej systematycznej pielęgnacji już od początków ciąży, to po porodzie pozostaną zwisające fałdy skóry, których trudno będzie się pozbyć. Znaczenie mają także nasze geny oraz wiek – w przypadku osób młodych zdolność skóry do obkurczania się jest znacznie większa niż w przypadku osób w wieku średnim, u których zachodzą intensywne procesy starzenia się organizmu.

Jak pozbyć się luźnej skóry po odchudzaniu?

Pozbycie się luźnej skóry po zakończeniu redukcji zbędnych kilogramów nie jest proste i powinno uwzględniać m.in.

odpowiednie nawadnianie organizmu,



stosowanie diety bogatej w ważne dla skóry witaminy,



systematyczne ćwiczenia,



masaże i stosowanie kosmetyków o działaniu ujędrniającym.

Nadmiernie rozciągnięta skóra po odchudzaniu wymaga systematycznej pracy. Jeżeli nie zadbaliśmy o nią w czasie redukcji wagi ciała, to trzeba przygotować się na długą i mozolną walkę z niedoskonałościami. Od czego zacząć? Przede wszystkim od stosowania bogatej w składniki odżywcze diety, która zapewni niezbędne dla dobrej kondycji skóry witaminy. Kluczowy jest też odpowiedni trening, bo pozwoli on zbudować mięśnie, które wypełnią powstałe na skutek spalenia podskórnej tkanki tłuszczowej przestrzenie.

Operacyjne usuwanie nadmiaru skóry

W niektórych przypadkach, jedynym sposobem na pozbycie się luźnej skóry jest operacja. Zabieg chirurgiczny wykonuje się po zakończeniu stosowania diety i osiągnięciu docelowej masy ciała. Jest on obarczony ryzykiem powikłań pooperacyjnych, dlatego powinien być poprzedzony konsultacją lekarską, która oceni nie tylko stan skóry, któremu mogą towarzyszyć obrzęki limfatyczne, ale także stan zdrowia, bo zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym.

