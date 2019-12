Złe nawyki żywieniowe, które powodują, że tyjesz

Kolejny kilogram na wadze a ty nie wiesz, o co chodzi? My wiemy: to kwestia złych nawyków, z których wielu z nas nie zdaje sobie sprawy.

Tycie jest problematyczne dla wielu z nas. Często nie wiemy, co je powoduje i dlaczego właściwie ta liczba na wadze tak bardzo wymyka się spod kontroli. W rzeczywistości, o ile możemy się poczuć winnymi z powodu kilku niewinnych pobłażań – deseru, który zamówiliśmy do obiadu, lub dodatkowej porcji posiłku, którą wzięliśmy z bufetu – o tyle paradoksalnie nie na okazjonalnych ekstrawagancjach powinniśmy się skupić. Spożyte jednorazowo dodatkowe 500, a nawet 1000 kalorii tygodniowo nie zaszkodzi w kwestii wagi. Tak naprawdę najgorsze są te małe rzeczy, które robimy każdego dnia, rzeczy, które ledwo zauważamy, a które wpływają na to, że nasze obwody mają tendencję wzrostową. I to jest świetna wiadomość, ponieważ jeśli sam potrafiłeś wykreować te podstępne nawyki dotyczące przybierania na wadze, możesz całkowicie zmienić swoje życie bez konieczności wielkich zmian w... swoim życiu. Ulepsz tylko kilka z tych codziennych czynności, a już wkrótce możesz być w drodze do szczuplejszego brzucha! Czytaj także:

Jak schudnąć z brzucha? 5 nawyków, które musisz wprowadzić Złe nawyki, przez które tyjesz Czytaj także:

Jak łatwo zrzucić 2 kg? Te proste metody cię zaskoczą