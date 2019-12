Ajurweda na szczupłą talię? 4 triki do wykorzystania

Główną zasadą ajurwedy jest dążenie do homeostazy organizmu, czyli równowagi, która pozwoli cieszyć się dobrym zdrowiem oraz doskonałym samopoczuciem. Zgodnie z wierzeniami hindusów, „wiedza o życiu”, bo tak określana jest medycyna ajurwedyjska, pozwala utrzymać umysł i ciało w doskonałej kondycji do późnej starości oraz chroni przed rozwojem wielu chorób, także o podłożu psychicznym.

Co to jest ajurweda?

Ajurweda jest rozwiniętym w starożytnych Indiach systemem medycyny naturalnej. Łączy w sobie zarówno wiedzę o zdrowiu duchowym, jaki i zdrowiu fizycznym oraz psychicznym. Wedle wielu osób, ajurweda jest sposobem na uzyskanie harmonii ciała oraz umysłu, która w obecnym, zabieganym świecie jest coraz częściej zaburzona. Ajurweda łączy w sobie różne specjalizacje, które obejmują:

leczenie chorób dotyczących głowy oraz szyi,



leczenie chirurgiczne,



leczenie schorzeń ogólnych,



leczenie toksykologiczne,



leczenie dzieci,



leczenie schorzeń psychicznych,



naukę o odmładzaniu organizmu,



naukę o afrodyzjakach.

Ajurweda opiera się na koncepcji 5 żywiołów, czyli eteru, powietrza, ognia, wody oraz ziemi. Zgodnie z ajurwedą w celu zachowania dobrego zdrowia, powinniśmy właściwie się odżywiać, być aktywni fizyczne i medytować, co pozwoli nam osiągnąć harmonię pomiędzy ciałem oraz umysłem.

W jaki sposób ajurweda może pomóc nam w dążeniu do osiągnięcia szczupłej talii?

Żyjąc zgodnie z zasadami ajurwedy, możemy zadbać nie tylko w wygląd sylwetki, ale także usprawnić funkcjonowanie organizmu, na czym skorzysta nasze zdrowie i ogólne samopoczucie. Oczywiście, to spore uproszczenie tematu, bo żeby w pełni korzystać z ajurwedy, trzeba wcześniej określić swój typ konstrukcyjny, który jest podstawą do wprowadzenia w życie konkretnych zaleceń. Skupiając się na szczupłej talii, wystarczy zastosować się do 4 podstawowych zasad ajurwedy, stawiając na zdrowe odżywianie, życie w zgodzie z naturą, codzienną aktywność fizyczną, a także medytację.

Ajurweda a odchudzanie – 4 skuteczne triki

1. Żyj w zgodzie z naturą i samym sobą

Życie w zgodzie z naturą i samym sobą to recepta na zdrowie i długowieczność. Nie ma tutaj nic odkrywczego, bo zostało udowodnione naukowo, że osoby, które mają problemy z samym sobą, częściej cierpią z powodu nadwagi oraz otyłości, a także mają większe skłonności do zajadania emocji. Chcesz szybciej spalić tłuszcz? Postaw na dążenie do harmonii, którą pozwoli Ci osiągnąć poznanie typów konstrukcyjnych i zastosowanie się do zasad życia, które uwzględnia ten, do którego się zaliczasz.

2. Odżywiaj się zdrowo

Zdrowe odżywianie jest jednym z ważnych elementów medycyny ajurwedyjskiej. Dzięki niemu dostarczamy do organizmu energię, która wpływa na nasze zdrowie oraz nastrój. Zgodnie z wierzeniami hindusów, nie powinniśmy się przejadać, ale wręcz przeciwnie, powinniśmy nie jeść do syta, bo powoduje to poważne choroby. Nasza dieta powinna być zgodna z typem konstrukcyjnym. Jednym z elementów ajurwedy jest stosowanie specjalnej kuracji oczyszczającej, która może pomóc w odzyskaniu szczupłej talii, ale nie należy do najbezpieczniejszych.

3. Postaw na aktywność fizyczną

Nieodłączną częścią ajurwedy jest ćwiczenie jogi, która doskonale wpływa na nasz stan zdrowia i umysłu oraz wygląd sylwetki. Joga nie jest łatwa, jednak zaczynając od podstaw i stopniowo przechodząc na wyższe stopnie wtajemniczenia, można zauważyć znaczny przypływ sił witalnych oraz poprawę wyglądu sylwetki.

4. Znajdź czas na medytację

Medytacja pozwala oderwać się od rzeczywistości i przez chwilę skupić się na swoim wnętrzu. Medytując, wpływamy na odstresowanie organizmu, lepiej śpimy i mamy większe pokłady energii życiowej, co przekłada się także na nasz wygląd.

Podsumowując, ajurweda jest sięgającym swoimi korzeniami czasów starożytnych systemem medycyny hinduskiej, który pozwala odzyskać równowagę pomiędzy ciałem i umysłem. Niektóre z jej zaleceń można wykorzystać w celach odchudzających, jednak wcześniej należy dokładnie zapoznać się z tą filozofią, która nie należy do prostych i może być trudna do wdrożenia w codziennym życiu. Trzeba wiedzieć, że sporym zagrożeniem mogą okazać się niektóre leki związane z ajurwedą oraz chętnie stosowana kuracja oczyszczająca, dlatego przed jej zastosowaniem warto poradzić się lekarza.

