Ile kalorii pozwala spalić przejście 10000 kroków?

Dla wielu osób przejście 10 tys. kroków odpowiada w przybliżeniu 8 km. Obecne badania potwierdzają, że przejście 10 tys. kroków jest dobre dla utraty wagi i ogólnego stanu zdrowia. W badaniu z udziałem 35 dorosłych o wskaźniku masy ciała BMI 31,7-44,9 uczestnicy otrzymywali porady dietetyczne i stopniowo zwiększali dzienną liczbę kroków aż do osiągnięcia 10 tys. Po 6 miesiącach BMI uczestników spadło o 3,7 proc. Inne pomiary ciała również uległy poprawie.

Czytaj także:

Masz predyspozycje do otyłości? Te proste ćwiczenia zmniejszą twoją masę ciała

Ile można spalić dzięki 10 tys. kroków?

Od dawna uważa się, że jednym z głównych czynników wpływających na liczbę spalanych kalorii jest rozmiar i waga. Ponieważ poruszanie większego ciała wymaga więcej energii niż mniejszego, teoria głosi, że podczas ruchu większego ciała spala się więcej kalorii. Jednak nowe badania sugerują, że po dostosowaniu do masy ciała liczba kalorii spalonych podczas aktywności fizycznej u osób o wyższej masie ciała może wcale nie być większa. Dlatego potrzebne są dalsze badania.

Inne czynniki, które mogą wpłynąć na liczbę spalonych kalorii to szybkość poruszania się i rodzaj powierzchni. Jeśli idziesz energicznie pod górę w tempie 8 km/h możesz spalić ponad 7 kalorii na minutę. Jeśli spacerujesz spokojnie z prędkością 5-6 km/h możesz spalać od 3,5 do 7 kalorii na minutę. Badanie przeprowadzone wśród młodych dorosłych wykazało, że przejście 10000 kroków w tempie 6 km/h spaliło średnio o 153 kalorie więcej niż przejście tej samej odległości z prędkością 3 km/h.

Ponadto w jednym badaniu mierzono kalorie spalone podczas aktywności fizycznej u 8 par bliźniąt przez 2 tygodnie i stwierdzono, że różnice genetyczne były odpowiedzialne za aż 72 proc. różnic kalorii spalonych podczas aktywności fizycznej w życiu codziennym. Inne badanie przeprowadzone na szczurach wykazało, że biegacze o dużej pojemności płuc przekazywali więcej ciepła do mięśni podczas aktywności fizycznej, co prowadzi do większej liczby spalonych kalorii w porównaniu z mniej zaawansowanymi.

Jak to policzyć?

Określ MET aktywności. MET oznacza szybkość spalania kalorii podczas wykonywania określonej aktywności fizycznej. Różne działania o różnej intensywności mają swój własny ekwiwalent MET. Podczas chodzenia średni ekwiwalent MET wynosi od 2,0 do 10,0 w zależności od prędkości i terenu.

MET oznacza szybkość spalania kalorii podczas wykonywania określonej aktywności fizycznej. Różne działania o różnej intensywności mają swój własny ekwiwalent MET. Podczas chodzenia średni ekwiwalent MET wynosi od 2,0 do 10,0 w zależności od prędkości i terenu. Oblicz swoją wagę (w kilogramach)

(w kilogramach) Zanotuj, ile minut zajęło 10 tys. kroków. Ponieważ to równanie oblicza liczbę spalonych kalorii na minutę, musisz pomnożyć wynik przez całkowitą liczbę minut.

Końcowe równanie powinno wyglądać tak: spalone kalorie = 0,0175 x MET x waga w kilogramach x liczba minut

Czytaj także:

Nie chce ci się ćwiczyć? Dzięki tym czynnościom schudniesz bez większego wysiłku