Zdrowa dieta to podstawa. Należy pamiętać o odpowiedniej ilości posiłków i ich zbilansowaniu. To, że posiłki są zdrowe nie oznacza, że możemy się nimi objadać! Jak uchronić się przed przejedzeniem? Oto wskazówki!

Jak odróżnić głód emocjonalny od fizycznego?

Głód fizyczny powinien rosnąć w czasie. Oznacza to, że im dłużej zwlekamy z posiłkiem, tym głodniejsi zaczynamy być, odczuwamy ssanie w żołądku, zaczyna boleć nas głowa. W przypadku głodu emocjonalnego na ogół nie pojawiają się objawy fizjologiczne. Chęć przekąszenia czegoś pojawia się nagle i jest bardzo silna. Często dotyczy ona niezdrowych produktów, jak słodycze, słone przekąski czy fast-food. Sprawia, że obsesyjnie o czymś myślimy. Niekiedy można także wyłapać, co motywuje naszą chęć podjadania, ale do tego potrzebna jest umiejętność rozpoznawania swoich własnych emocji. Warto zadać sobie pytanie: jak się czuję?, zanim sięgnie się po przekąskę.

6 metod radzenia sobie z nocnym podjadaniem

Zadbaj o spokojny sen. Brak snu i krótki czas snu związane są z wyższym spożyciem kalorii i niską jakością diety. Kiedy jesteśmy niewyspani, trudniej nam kontrolować spożycie kalorii w ciągu dnia i właściwie planować posiłki. Może się okazać, że niepotrzebnie objadamy się lub ograniczamy się np. do dwóch posiłków – opychamy się w ciagu dnia w biegu, a następnie późnym wieczorem.

Wprowadź rutynę. Nie tylko w kwestii spania, ale także codziennych nawyków. Rozpisz, o której będziesz jeść posiłki i co trafi do twojego żołądka. Rozłóż swoje zapotrzebowanie kaloryczne na wszystkie posiłki, a dzięki temu unikniesz napadu głodu wieczorem. Posiadanie rutyny posiłków i snu może pomóc w przełamaniu niezdrowych zachowań.

Zacznij planować posiłki. Planowanie posiłków i spożywanie zdrowych przekąsek może zmniejszyć szanse, że zjesz pod wpływem impulsu i dokonasz złych wyborów żywieniowych. Jest to najprostszy sposób radzenia sobie z napadami głodu. Ponadto jedzenie w zaplanowanych odstępach czasu w ciągu dnia może pomóc utrzymać stabilność cukru we krwi.

Wprowadź więcej białka. Włączenie białka do każdego posiłku może zmniejszyć łaknienie i nocne jedzenie. Białko daje uczucie sytości na dłużej. Wyczyść szafki i lodówkę. Przestań trzymać w kuchni różne niezdrowe przekąski. Jeśli będą w zasięgu ręki, szanse na nocne podjadanie rosną. Możesz wprowadzać zmiany stopniowo i na początku sięgać po zdrowsze przekąski, gdy najdzie cię napad głodu. W dłuższej perspektywie nie jest to jednak wystarczające. Mimo wszystko garść orzechów zawsze będzie lepszą opcją niż paczka chipsów.

Idź po pomoc. Jeżeli twoje nocne podjadanie ma podłoże emocjonalne, nie zwlekaj z szukaniem pomocy. Udaj się do psychoterapeuty lub psychodietetyka. Może się też okazać, że zmagasz się z zaburzeniami odżywiania, o czym nie wiesz. Jeśli podejrzewasz u siebie depresję, konieczna może być wizyta u psychiatry i wdrożenie leczenia farmakologicznego. Poproś o wsparcie pozostałych domowników. Lęk i stres to dwa najczęstsze powody, dla których ludzie jedzą, gdy nie są głodni. Musisz nauczyć się radzić sobie z tymi emocjami.

