Dieta śródziemnomorska, paleo i post przerywany a odchudzanie. Nowe badania

Celem eksperymentu było zbadanie skuteczności wszystkich trzech diet w warunkach „prawdziwego świata”, w których uczestnicy samodzielnie wybrali dietę, którą chcą stosować, bez jakiegokolwiek wsparcia ze strony dietetyka. Dowody wskazują, że dla niektórych osób dieta śródziemnomorska, post przerywany lub dieta paleo (paleolityczna) może być „zdrowym, korzystnym sposobem jedzenia”. Pytanie, czy wszyscy poradzili sobie z przestrzeganiem zaleceń bez wsparcia i czy po zakończeniu badań dalej stosowali dietę.

Dieta śródziemnomorska, paleo i post przerywany a odchudzanie

Przerywany post, w którym uczestnicy ograniczają spożycie energii do około 25 procent swojej zwykłej diety (500 kcal dla kobiet i 600 kcal dla mężczyzn) w ciągu dwóch wybranych przez siebie dni w tygodniu, doprowadził do nieco większej utraty wagi niż inne diety. Dieta śródziemnomorska poprawiła również poziom cukru we krwi.

Istnieją różne formy postu przerywanego. W tym badaniu zastosowano ten konkretny wariant.

Utrata masy ciała była niewielka – średnio na dwa do czterech kilogramów dla 250 uczestników, ale dla osób wybierających post przerywany lub dietę śródziemnomorską, znaczącą klinicznie poprawa obejmowała również ciśnienie krwi.

Ta praca potwierdza ideę, że nie ma jednej właściwej diety – istnieje szereg opcji, które mogą pasować do różnych osób i być skuteczne. W tym badaniu ludzie otrzymywali wytyczne dietetyczne na początku, a następnie kontynuowali diety w prawdziwym świecie podczas normalnego życia. Około połowa uczestników nadal przestrzegała diety po roku i doświadczyła poprawy wskaźników zdrowia.

Po 12 miesiącach średnia utrata masy ciała wyniosła 4,0 kg dla osób wybierających post przerywany, 2,8 kg w diecie śródziemnomorskiej i 1,8 kg w diecie paleo.

Obniżone skurczowe ciśnienie krwi zaobserwowano wśród osób uczestniczących w poście i dietach śródziemnomorskich, wraz ze zmniejszonym poziomem cukru we krwi w diecie śródziemnomorskiej.

