Jaka wersja postu przerywanego daje najlepsze efekty w odchudzaniu?

Badanie wykazało również, że jedzenie w ograniczonym czasie pomogło zmniejszyć ilość tłuszczu trzewnego, niebezpiecznego tłuszczu gromadzonego w obrębie żołądka, który został powiązany ze zwiększonym ryzykiem chorób serca, udaru mózgu i cukrzycy. Chociaż uczestnicy nie zostali poproszeni o zmianę diety, spożywali o 9 proc. mniej kalorii.

Optymalne okna żywieniowe

„Ograniczone czasowo jedzenie” jest formą przerywanego postu. Zamiast pościć co drugi dzień lub wprowadzać kilka 24-godzinnych okresów tygodniowo, jedzenie ograniczone w czasie zachęca do ograniczania posiłków do określonych przedziałów czasowych.

Jedzenie i picie podczas 10-godzinnego okna pozwala ciału odpocząć i zregenerować się przez 14 godzin podczas picia wody, kawy lub herbaty. Według współautora badania dr Satchina Pandy „twoje ciało może również przewidzieć, kiedy będziesz jeść, dzięki czemu może przygotować je do optymalizacji metabolizmu”.

Inne badania dotyczące ograniczonego czasowo jedzenia wykazały podobne wyniki. Naukowcy z University of Alabama podzielili otyłych mężczyzn ze stanem przedcukrzycowym na dwie grupy: jedna grupa zjadła wszystkie posiłki w 8-godzinnym przedziale między 7 a 15, a druga rozłożyła posiłki na 12 godzin między 7 a 19. Badanie wykazało, że obie grupy utrzymały wagę, ale ci, którzy ograniczyli jedzenie do 8-godzinnego okresu, mieli niższy poziom insuliny, zmniejszoną wrażliwość na insulinę i niższe ciśnienie krwi; zmniejszył się również ich apetyt.

„Mózg współpracuje z innymi układami narządów w celu koordynowania procesów organizmu, takich jak produkcja hormonów, i lepiej zarządzamy przyjmowaniem pokarmu, gdy układy te działają obok siebie” – wyjaśnia współautorka badań dr Felicia Steger, doktor nauk humanistycznych na uniwersytecie Alabama w Birmingham. Jej zdaniem spożywanie większości posiłków wieczorem „zmusza narządy w naszym układzie pokarmowym (np. wątrobę) do wykonywania największej ilości pracy, ponieważ nasz mózg przygotowuje się do zamknięcia na wieczór”. Wczesne okno żywieniowe ma na celu wyrównanie tych rytmów.

Ostrożność jest zalecana

Steger dodaje, że chociaż przystosowanie się do ograniczonego czasowo jedzenia może potrwać kilka dni, twój mózg może potrzebować dłuższej ilości czasu, aby zaakceptować zmianę, ponieważ nasze posiłki są oparte na długoletnich nawykach kulturowych i stylu życia. Chociaż cel ograniczonego czasowo jedzenia i przerywanego postu jest taki sam, dłuższe posty mogą być trudniejsze do utrzymania. Badania wykazały, że 40 proc. uczestników zrezygnowało z badania. Dla tych, którzy trzymali się jej, post przerywany nie był bardziej skuteczny w odchudzaniu niż codzienne ograniczenia kalorii.

Pomimo pewnych obiecujących wstępnych badań, Steger zaleca ostrożność. „Przerywany post może zapewnić szerokie korzyści zdrowotne i może mieć ogromny wpływ na dobre samopoczucie, ale potrzebujemy więcej długoterminowych badań na ludziach, aby naprawdę ocenić przydatność tego podejścia do zapobiegania chorobom i leczenia ich".

Większość obecnych badań nad ograniczonym czasowo jedzeniem koncentruje się na dorosłych z nadwagą w młodym i średnim wieku. Autorzy badania z 2019 r. ostrzegli, że wyniki mogą nie być powtarzalne w innych grupach.

