O której godzinie najlepiej ćwiczyć?

Teoretycznie najważniejsze jest to, by w ogóle ćwiczyć i podejmować spontaniczną aktywność fizyczną, by zachować zdrowie. Jednak, jeśli zależy ci na konkretnym efekcie, powinieneś ćwiczyć w określonych godzinach.

Zastanawiasz się o której godzinie powinieneś ćwiczyć? Każda pora na to jest dobra, ale ważne, żeby odbywać treningi regularnie. Pora dnia powinna zależeć od tego, co chcielibyśmy osiągnąć. O innej godzinie powinni ćwiczyć ci, którzy chcą zgubić kilka kilogramów, a o innej ci, którzy chcieliby wyrzeźbić sylwetkę. Obejrzyj materiał wideo: Ćwiczenie w godzinach przedpołudniowych jest idealne dla tych, którzy chcieliby schudnąć. Rano metabolizm jest bardzo pobudzony, więc chroni organizm przed nadmiernym gromadzeniem tkanki tłuszczowej. Więcej tłuszczu spalają też osoby, które trenują na czczo. Warto pamiętać, że regularny trening poprawia nastrój i działa rano lepiej niż filiżanka kawy. Trening rano powinien być wykonywany w umiarkowanym tempie. Osoby, które zjadły śniadanie, mogą ćwiczyć nieco intensywniej. Z porannych zajęć powinny natomiast zrezygnować osoby zmagające się z chorobami serca, ponieważ o tej godzinie wzrasta ryzyko zawału. Osobom, którym zależy na wyrzeźbieniu mięśni, powinny trenować o 14:00. O tej godzinie mięśnie są najsilniejsze. O innych godzinach powinni ćwiczyć ci, którym zależy na poprawie kondycji.

