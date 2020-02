Dieta selfie – zwykła moda czy sposób na zmotywowanie siebie?

Selfie to już część naszej codzienności. Zdjęcia robione w każdej z możliwych sytuacji życiowych trafiają na portale społecznościowe, gdzie są komentowane i lajkowane. Oczywiście, im więcej pozytywnych reakcji, tym lepiej, dlatego zwolennicy autoportretów robionych „z ręki” chętnie stosują dietę selfie i chwalą sobie jej efekty.

Co to jest dieta selfie?

Dieta selfie to niewątpliwie dieta odchudzająca XXI wieku. Ma ona za zadanie podnieść motywację do odchudzania oraz zapobiegać porzuceniu marzeń o dobrym zdrowiu i szczupłej sylwetce. Nie ma tutaj mowy o restrykcyjnych głodówkach i rygorystycznych zasadach, których przeciętny człowiek nie jest w stanie przestrzegać. Dieta selfie nie powinna nam zaszkodzić, ale tylko wówczas, gdy podejdziemy do odchudzania w sposób racjonalny i wyznaczymy sobie realne do osiągnięcia cele. W diecie selfie nie trzeba stosować z góry ustalonych jadłospisów, bo nie jest to typowy model żywieniowy. Dieta ta polega na zrobieniu zdjęcia selfie przed rozpoczęciem odchudzania oraz systematycznym uwiecznianiu w ten sam sposób efektów stosowanej diety. Zdjęcia udostępniane są w sieci, choć istnieją osoby, które stosują dietę selfie jedynie dla siebie. W momentach zwątpienia można przyjrzeć się zarówno uwiecznionej sylwetce sprzed diety, jak i efektom kuracji, które widoczne są na kolejnych zdjęciach, ale trzeba pamiętać, że w przypadku diety selfie nie może być mowy o retuszu i zakłamywaniu rzeczywistości – na ten czas przestajemy korzystać z filtrów i aplikacji do obróbki fotografii. Zdjęcia najlepiej robić przed lustrem, aby doskonalone widoczna była cała sylwetka; w celu ułatwienia sobie zadania i szybszego zauważenia efektów kuracji, poleca się robić selfie w tym samym ubraniu, w którym została wykonana pierwsza fotografia przed przystąpieniem do diety. Ważne jest też to, aby fotografie uwieczniające postępy diety były robione w stałych odstępach czasu np. co 14 dni.

Na czym polega dieta selfie? Porady żywieniowe

Dieta selfie to nie tylko systematyczne robienie zdjęć i publikowanie ich w mediach społecznościowych. To także odpowiednio zbilansowana dieta oraz aktywność fizyczna. Z założenia dieta ma być zdrowa i racjonalna, czyli nie należy się głodzić i stosować innych niebezpiecznych dla zdrowia kuracji odchudzających. Dieta selfie bazuje na zasadach zdrowego odżywiania i częstej aktywności, która powinna być dopasowana do indywidualnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej.

Dieta selfie powinna uwzględniać:

regularne spożywanie 5 posiłków w ciągu dnia, które zostaną dopasowane do zapotrzebowania energetycznego konkretnej osoby;



spożywanie jedynie zdrowych i nieprzetworzonych produktów spożywczych;



picie odpowiedniej ilości wody;



dbanie o codzienną aktywność fizyczną;



rezygnację z niezdrowych nawyków np. palenia papierosów oraz picia alkoholu.



Dieta selfie wymaga trwałej zmiany nawyków żywieniowych, bo tylko wówczas przyniesie oczekiwane efekty. Warto poprzedzić ją wykonaniem badań kontrolnych, które pozwolą wykryć problemy ze zdrowiem i dopasować codzienny jadłospis do ewentualnych nieprawidłowości i zaburzeń w funkcjonowania organizmu.

Motywacja w odchudzaniu

Dieta selfie ma przede wszystkim ogromny wpływ na naszą motywację. Decydując się na publikację zdjęć, chcemy jak najlepiej podołać zadaniu i schudnąć, więc łatwiej jest nam pokonać kryzysy, które pojawiają się podczas stosowania każdej diety. Motywację zwiększają też reakcje znajomych na publikowane zdjęcia, bo słowa zachwytu i pochwały działają często zdecydowanie skuteczniej niż suche fakty i ostrzeżenia na temat tego, jak niekorzystnie wpływa nadwaga na nasz stan zdrowia. Wiele osób, które wcześniej stosowały kontrowersyjne sposoby na odchudzanie lub rezygnowały ze stosowania diety, osiąga zdecydowanie lesze efekty właśnie dzięki motywacji, jaką daje im możliwość dzielenia się efektami swoich starań na forum publicznym.

