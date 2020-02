Chodzenie z obciążeniem – co daje i czy warto?

– Gdy myślisz o chodzeniu, istnieje kilka sposobów na zmianę jego intensywności– mówi specjalista ds. fitnessu medycznego Chris Gagliardi. – Możesz chodzić szybciej lub zmieniać nachylenie i wchodzić na wzgórza. Ale dodanie obciążenia zewnętrznego, czy to obciążników na dłoniach, nadgarstkach, kostkach, czy też w postaci odpowiedniej kamizelki może również pomóc zwiększyć intensywność.

Niektórzy sądzą, że będą musieli włożyć więcej wysiłku w chodzenie z ciężarkami, co prowadzi do częstszej akcji serca i spalania kalorii. Inni obawiają się, że chodzenie z ciężarkami może zaburzyć ich postawę, chód lub wyczucie środka ciężkości, prowadząc do obrażeń. Eksperci twierdzą, że oba rodzaje myślenia mają pewne istotne punkty.

Zainteresował cię pomysł chodzenia z ciężarkami? Wykonywanie tej aktywności może być przyjemne i przede wszystkim bezpieczne, jeśli zastosujesz się do kilku wskazówek.

Jak chodzić z obciążeniem?

