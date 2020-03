5 oznak, że jesz za mało, aby schudnąć

Każdy musi spożyć dziennie określoną liczbę kalorii, bo po prostu musi żyć. Konsekwentne spożywanie mniejszej ilości może spowolnić metabolizm, a twoje ciało zacznie składować co może, aby przeżyć. Głód i uczucie sytości nie są jedynymi wskaźnikami tego, czy odpowiednio zasilasz swoje ciało. Krótko- i długoterminowe ograniczenia dietetyczne oraz znaczna redukcja kalorii mogą w rzeczywistości stanowić problem z uwagi na warunki zdrowotne.

Wiele osób, które przychodzą do dietetyka po wypróbowaniu modnych diet odchudzających, z których żadna „nie działała”, wprawdzie doświadcza utraty wagi, ale odzyskuje ją po zakończeniu diety. Ogólnie rzecz biorąc, „kultura dietetyczna” sprawia, że ​​ludzie ponoszą porażki i nie odnoszą długofalowych sukcesów. A to dieta ich zawodzi. Niewiele badań pokazuje, że jakakolwiek modna dieta mogłaby powodować długotrwałą utratę wagi. To pierwsza rzecz, którą dietetycy wyjaśniają klientom, aby nie czuli się zdemotywowani lub zawstydzeni, wszak przecież nie zrobili nic złego.

Oto kilka typowych oznak, że jesz za mało, aby utrzymać dobrą figurę. W razie wątpliwości zawsze warto skonsultować się z dietetykiem lub pracownikiem służby zdrowia.

Czytaj także:

Zadbaj o formę podczas kwarantanny. Oto kilka prostych ćwiczeń

Jesz za mało, aby schudnąć, z poniższych powodów

Czytaj także:

Dieta SIRT – na czym polega i czy pozwala skutecznie schudnąć?