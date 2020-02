1000, 1200, 1400, a może więcej? Ile kalorii jeść, by schudnąć?

Dieta diecie nierówna, co podkreślają zarówno lekarze, jak i dietetycy. Przekonują się o tym także osoby testujące diety odchudzające i poszukujące idealnego sposobu na szybkie odchudzanie. Niestety, nie jest łatwo pozbyć się zbędnych kilogramów, a już na pewno nie osiągniemy naszego celu, stosując głodówki lub diety o wyjątkowo niskiej kaloryczności. Żeby schudnąć, trzeba jeść, bo inaczej dieta wyniszczy organizm i spowoduje szybki efekt jo-jo.

Dieta – ile kalorii?

Ile kalorii powinna mieć dieta idealna? To zależy od kilku czynników. Kluczowe jest przede wszystkim nasze zapotrzebowanie energetyczne, które zależy od wieku, płci, stanu zdrowia, stanu fizjologicznego, wykonywanej pracy i stopnia aktywności fizycznej. Zapotrzebowanie energetyczne możemy w szybki sposób obliczyć. Od otrzymanego wyniku trzeba odjąć 500-700 kcal – to powinno wystarczyć, aby zdrowo i harmonijnie chudnąć, jednak tylko wówczas, gdy będziemy pamiętać o codziennej, umiarkowanej aktywności fizycznej i przynajmniej 1 dłuższym i intensywniejszym treningu w tygodniu.

O tym, ile kalorii powinniśmy codziennie dostarczyć do naszego organizmu podczas stosowania diety odchudzającej, nie decyduje moda, ale naturalne procesy fizjologiczne. Nie brakuje diet o kaloryczności poniżej 1000 kcal, które są sposobem na powolną śmierć głodową, jeżeli będziemy stosować je przez dłuższy czas; nie brakuje też diet wysokokalorycznych, które mają pomóc schudnąć, jednak i w tym przypadku mamy do czynienia z żywieniowymi pułapkami. Podczas wyboru diety trzeba kierować się zdrowym rozsądkiem, pamiętając o tym, że:

większość diet o wyjątkowo niskiej kaloryczności nie jest w stanie zapewnić energii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania narządów i układów w czasie braku aktywności (minimum energetyczne, bez którego nasz organizm powoli przestaje funkcjonować, bo brakuje mu energii do przebiegu podstawowych procesów życiowych np. oddychania, termoregulacji i wydalania szkodliwych związków);

nie zawsze ilość jest równa jakości (spożywając jedynie 1000 bezwartościowych kalorii, możemy osiągnąć gorsze efekty odchudzania, niż przyjmując 1500 lub 2000 kalorii z wartościowych produktów);

deficyt kaloryczny jest niezbędny, jednak w niektórych przypadkach nie może być on zbyt duży (ubogokaloryczna dieta nie idzie w parze z intensywnym treningiem oraz ciężką pracą fizyczną lub umysłową);

dieta musi zaspokajać podstawowe potrzeby żywieniowe, dostarczając wszystkich składników odżywczych.

Dieta 1000 kcal – wady i zalety

Popularne diety 1000 kcal mają jedną zaletę – pozwalają szybko pozbyć się wody z organizmu oraz zmniejszyć ilość tkanki mięśniowej, przez co wydaje się nam, że są skuteczne. Oczywiście, jest to jedynie pozorna zaleta, bo tak naprawdę szkodzą. Wad w tym przypadku jest znacznie więcej – diety 1000 kcal nie tylko powodują szybki efekt jo-jo, wyniszczają organizm i są przyczyną wielu dolegliwości zdrowotnych, ale także uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. Chcąc je stosować, trzeba wziąć urlop od normalnego życia, pracy i jakiejkolwiek aktywności.

Dieta 1200 kcal – wady i zalety

Niby nic, a jednak… dodatkowe 200 kcal może mieć znaczenie. Diety 1200 kcal także dostarczają do organizmu wyjątkowo mało energii, jednak są stosowane np. u pacjentów z otyłością olbrzymią, którzy przygotowują się do operacji bariatrycznej. W takim przypadku mogą okazać się korzystne dla zdrowia, jednak stosowane przez osoby z niewielką nadwagą, działają podobnie jak diety 1000 kcal, czyli powodują jedynie utratę wody i mięśni, osłabiają organizm i sprzyjają efektowi jo-jo.

Dieta 1400 kcal – wady i zalety

Dieta 1400 kcal to także bardzo mało. Dietetycy nie polecają stosowania diet, które nie dostarczają do organizmu przynajmniej 1500 kcal na dobę. Ma to związek nie tylko z ryzykiem wystąpienia efektu jo-jo oraz spalaniem tkanki mięśniowej, ale także koniecznością podołania trudom aktywności fizycznej, która jest niezbędnym elementem odchudzania. Jeżeli znacząco obniżymy ilość dostarczanych do organizmu kalorii, nie będziemy w stanie ćwiczyć oraz normalnie funkcjonować w domu i w pracy.

Podsumowując, dieta odchudzająca powinna być dopasowana do naszego dziennego zapotrzebowania energetycznego. Obniżając kaloryczność codziennego jadłospisu o 500-700 kcal i stosując zdrową dietę oraz pamiętając o aktywności fizycznej, możemy dostarczyć do organizmu niezbędne mu składniki odżywcze i zdrowo chudnąć.

