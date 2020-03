Siłownia w domu. Jakie przedmioty możemy wykorzystać podczas ćwiczeń?

Okazuje się jednak, że wymagający trening można odbyć w domu, a profesjonalny sprzęt z siłowni może nam zastąpić krzesło, pasek do spodni lub baniak pełen wody.

Jakie przedmioty domowe możemy wykorzystać podczas ćwiczeń? Obejrzyj materiał wideo:

Praca w ogródku, czyli sposób na dobry trening

Praca w ogrodzie skuteczna jak ćwiczenia na siłowni? To możliwe! Wystarczy spojrzeć na tabele spalania kalorii, aby się o tym przekonać. Co więcej, prace ogrodowe nie tylko aktywują spalanie tkanki tłuszczowej i pomagają przyśpieszyć metabolizm, ale także angażują do pracy niemal wszystkie mięśnie i pomagają zyskać pięknie wymodelowaną sylwetkę.

Spalanie kalorii a praca w ogrodzie

Prace ogrodowe spalają całkiem sporo kalorii; poniżej prezentujmy wybrane czynności i spalone kalorie w czasie 30-minutowej aktywności.

Ogólnie pół godziny pracy w ogrodzie spali około 180 kcal; nie jest to zachęcający wynik, ale i określenie „praca w ogrodzie” jest dość szerokie. Lepiej przyjrzeć się liczbie spalonych kalorii podczas wykonywania poszczególnych ogrodowych czynności (30 minut intensywnej aktywności), np.:

grabienia trawnika – około 130 kcal,



kopanie łopatą – około 190 kcal,



przekopywanie ogródka motyką – około 270 kcal,



koszenie trawnika – około 150 kcal,



pielenie chwastów – około 170 kcal,



rąbanie drewna – około 230 kcal,



typowe prace gospodarskie – około 120 kcal,



sianokosy (ulubione zajęcie agroturystów) – około 200 kcal,



odśnieżanie – około 210 kcal.



Dla porównania:

30 minut spokojnej jazdy na rowerze spala 140 kcal,



30 minut jogi spala 130 kcal,



30 minut seksu spala około 120 kcal,



30 minut wolnego marszu spala około 130 kcal.



Nie wygląda to źle, a systematyczna aktywność, która spala kalorie, aktywuje mięśnie do pracy i jednocześnie pozwala zaoszczędzić czas to dobry sposób na odchudzanie dla zabieganych. Teraz, gdy zalecana jest izolacja społeczna, osoby mieszkające w domach jednorodzinnych mają zdecydowanie bardziej komfortowe warunki niż mieszkańcy bloków.

