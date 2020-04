Jak pozbyć się „oponki”? Kilka prostych sposobów na płaski brzuch

To, że tkanka tłuszczowa odkłada się na wysokości talii, jest absolutnie normalnym zjawiskiem. Problem robi się wtedy, gdy zwykły tłuszczyk zmienia się w charakterystyczną oponkę. Nie musimy iść do lekarza, by dowiedzieć się, czy występuje u nas otyłość brzuszna. Wystarczy wziąć do ręki centymetr krawiecki i dokładnie zmierzyć się w talii. Obwód powyżej 102 cm u mężczyzn i ponad 88 cm u kobiet świadczy o otyłości brzusznej i wymaga podjęcia działań.

Co możesz zrobić?

Zrezygnuj z cukru i słodkich napojów

Nie ma żadnych wątpliwości, że cukier szkodzi. Ale słodycze to jedno, a słodzone napoje to drugie. Problem polega na tym, że nasz mózg nie rejestruje kalorii z płynów tak samo, jak kalorii z pokarmów stałych. Badania pokazują, że słodzone cukrem napoje wiążą się z podwyższonym o 60 proc. ryzykiem wystąpienia otyłości u dzieci przy każdej codziennej, spożytej porcji.

Postaw na białko

Jeśli twoim celem jest utrata wagi, dodanie białka jest prawdopodobnie najskuteczniejszą zmianą, jaką możesz wprowadzić do swojej diety. Pomoże ci to nie tylko w utracie, ale także w uniknięciu ponownego przybrania na wadze, jeśli zdecydujesz się zrezygnować z aktywności fizycznej. Jedno z badań wykazało, że ilość i jakość spożywanego białka była odwrotnie proporcjonalna do ilości tłuszczu w okolicy brzucha. Oznacza to, że ludzie, którzy jedli więcej białka dobrej jakości, mieli znacznie szczuplejszą talię.

Usuń węglowodany z diety

Diety z niską zawartością węglowodanów same w sobie służą zdrowiu. Nie chodzi tylko o to, że pomagają redukować tłuszcz z okolicy brzucha. Ograniczenie węglowodanów (makarony, pieczywo, słodycze) pomoże też zapanować nad apetytem.

Jedz dużo błonnika

Błonnik pokarmowy działa jak „miotełka”. Nie jest trawiony przez nasz organizm, a to oznacza, że przyspiesza metabolizm i sprzyja usuwaniu resztek pokarmowych z jelit. Jak wiadomo, szybszy metabolizm wiąże się z utratą masy ciała.

Kontroluj, co jesz

Prowadzenie dzienniczka żywienia jest bardzo dobrym pomysłem. Pomoże ci kontrolować to, co jesz, w jakich ilościach i o której godzinie. Jeśli chcesz zwiększyć spożycie białka zgodnie z zaleceniami powyżej, samo zjedzenie większej ilości pokarmów bogatych w białko nie będzie wystarczające. Musisz wiedzieć, ile białek, tłuszczów i węglowodanów jesz każdego dnia, by móc wprowadzić zmiany.

Włącz do diety odpowiednie produkty

Niektóre produkty spożywcze pomagają spalić tłuszcz z brzucha. Jak najczęściej sięgaj po: pieczarki, maliny, wodę kokosową, szparagi, jajka, chilli, brokuły, czerwoną fasolę czy jajka.