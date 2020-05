10 prostych zmian, które prowadzą do utraty wagi

Ostatnie badania opublikowane w Obesity pokazują to, czego w zasadzie nikt się nie spodziewał, bo przecież wszyscy zawsze rzucamy się na głęboką wodę z odchudzaniem. Od razu rozpoczynamy katorżnicze programy treningowe, przechodzimy na restrykcyjne diety. A okazuje się, że to właśnie te niewielkie, proste zmiany stylu życia, czyli tak zwane mikro-cele, mogą zwiększyć prawdopodobieństwo utraty wagi, a później pozwolą utrzymać tę wymarzoną wagę.

– Drobne kroki to właściwa droga – mówi dietetyk Keith-Thomas Ayoob. – Są łatwe do zrobienia, dają niewielkie, ale natychmiastowe wygrane i z czasem sumują się do tych jeszcze większych.

Grosz do grosza, prawda? No właśnie.

Aby zrzucić zbędne kilogramy i stać się zdrowszym, niezbędne jest dostosowanie spożycia kalorii, poruszanie się, śledzenie postępów i budowanie umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami. 10 przedstawionych poniżej mikro-strategii może pomóc w rozwiązaniu wszystkich powyższych problemów.

Wprowadź w życie kilka zmian, a niedługo zobaczysz rezultaty... na wadze

