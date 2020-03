Jak urozmaicić trening w domu? 5 porad

Podczas gdy ćwiczenia w domowym środowisku, bez zwykłego sprzętu, mogą być na początku ekscytującym, a nawet zabawnym wyzwaniem – treningi takie mogą szybko się znudzić. Oto wskazówki, jak urozmaicić swoją aktywność, gdy siłownia nie jest dostępna.

1. Wypróbuj streaming lub trening wideo

W całym Internecie oraz social mediach dostępnych jest wiele nagrań od studiów fitness i trenerów. Niektórzy nich robią nawet bezpłatne treningi na żywo. Warto więc sprawdzić swoje ulubione konta fitness, aby zobaczyć, jakie są możliwości. Najlepiej próbować z różnymi instruktorami i stylami ćwiczeń, aby było ciekawiej.

2. Zwracaj uwagę na postępy

Bez względu na to, jakie rodzaje treningów wykonujesz w domu, staraj się podnosić ich poziom z czasem. „Jeśli dokonałeś już znacznych postępów w swojej rutynie, może to być dobry moment, aby zacząć robić postępy”, mówi Ben Gildenberg, certyfikowany trener w New York Sports Science Lab.

3. Nagradzaj samego siebie

Kreatywne zachęty tchną życie w twoje treningi. Spróbuj więc wymyślić fajne sposoby na nagrodzenie siebie za domowe ćwiczenia. „Określ serię nagród za realizację swoich celów. Może to być teraz coś, co sprawia przyjemność, na przykład zakup nowej książki lub oglądanie odcinek programu telewizyjnego, na który masz ochotę” – mówi Jennifer Nagel, trenerka fitness.

4. Ustal cel niezwiązany z ciałem

Nie ma nic złego w chęci poprawienia wyglądu swojego ciała. Jednak cel taki jak zwiększenie energii, poprawienie postawy lub wzorców ruchowych, pomaga nam skupić się na czymś pozytywnym, co możemy osiągnąć, nie wiążąc go z naszym wizerunkiem fizycznym.

5. Wyjdź na zewnątrz (ale tylko w odległości od ludzi)

Nawet w czasie kwarantanny nadal możesz ćwiczyć na zewnątrz. Spacery, bieganie, turystyka i jazda na rowerze to uczciwa gra – pod warunkiem, że trzymasz się co najmniej kilka metrów od innych ludzi. Najlepiej unikać parków ćwiczeń, ponieważ sprzęt publiczny jest doskonałym miejscem do zbierania zarazków i wirusów.

