Chcesz schudnąć bez wyrzeczeń? 8 produktów, które na długo eliminują głód

Odchudzanie bez wyrzeczeń. Stosuj te produkty, a wreszcie schudniesz

Proces odchudzania nie musi być pasmem wyrzeczeń i umartwiania. Jeśli dieta odchudzająca będzie właściwie zoptymalizowana i masa ciała będzie zmniejszała się w bezpiecznym tempie chudnięcia, czyli około 0,5-1 kg tygodniowo, istnieje duża szansa na sukces. Należy jednak pamiętać, aby posiłki były spożywane regularnie, gdyż skutecznie zmniejsza to ryzyko wystąpienia zaburzeń hormonalnych pomiędzy leptyną (hormonem sytości) a greliną (hormonem głodu), co z kolei przyczynia się np. do powstawania efektu jo-jo. Nie można zatem skonstruować jadłospisu tylko z poniżej wymienionych produktów i jeść je rzadko – takie ograniczenie spowodowałoby działanie odwrotne i organizm zacząłby magazynować energię w tkance tłuszczowej. Warto również mieć na uwadze, że właściwie skomponowana dieta odchudzająca, nie powinna wywoływać głodu.

8 produktów, które na długo eliminują głód:

1. Owsianka

Aby dobrze zacząć dzień i na długo mieć uczucie sytości, warto zjeść gorącą owsiankę. Zawarty w niej betaglukan, a także inne frakcje błonnika oraz magnez, żelazo i fosfor, sprawiają, że jest nie tylko świetna na diecie odchudzającej, ale i zdrowa.

2. Chleb

Chociaż mówi się, że chleb tuczy i powinno się go wyeliminować z diety odchudzającej, warto się od tego wstrzymać. Pieczywo może znaleźć się w jadłospisie osób, które się odchudzają, jednak należy pamiętać, by było z niskim indeksem glikemicznym, co sprawi, że na długo da uczucie sytości. Takie pieczywo to między innymi chleb żytni razowy, pumpernikiel i pieczywo chrupkie, a także chleb żytni pełnoziarnisty (ten ma średni indeks glikemiczny).

3. Soczewica

Również soczewica świetnie sprawdza się na diecie odchudzającej. Nie dość, że jest to produkt o niskiej zawartości tłuszczu, to dodatkowo pęcznieje w żołądku, dzięki czemu na długo zaspokaja apetyt. Dodatkowo jest bogata w białko, błonnik, witaminy, przeciwutleniacze i żelazo. Oprócz soczewicy podobne efekty daje fasola i groch, które także warto wdrożyć do codziennej diety odchudzającej.

4. Jajka

Jajka to kolejny produkt, który trzyma głód w ryzach. Proteiny w nich zawarte skutecznie zwiększają uczucie sytości, przez co idealnie nadają się na pierwsze lub drugie śniadanie. Przy czym warto także pamiętać, że najlepszą jego wersją jest jajko na miękko, bo jest lekkostrawne, czego nie można powiedzieć na przykład o jajkach na twardo czy przyrządzonych w formie jajecznicy.

5. Ziemniaki

Ziemniaki, podobnie jak chleb, powszechnie uznawane są za tuczące i konieczne do wykluczenia na diecie odchudzającej. Należy jednak pamiętać, że sekretem ich spożywania przez osoby, które chcą zrzucić nadmiar kilogramów, jest sposób ich przygotowania – a warto to wiedzieć, bo na długo pozwalają zapomnieć o głodzie. Najlepiej będzie ugotować je na parze lub w całości w wodzie. Świetnie sprawdzi się także pieczenie w ćwiartkach.

6. Nasiona chia

Nasiona chia to trendy dodatek do zdrowych śniadań i deserów. Co ciekawe są także idealnym dodatkiem do dań osób na diecie. Wszystko za sprawą dużej zawartości białka, które na dłużej wywołuje uczucie sytości. Oprócz tego są źródłem wielu korzystnych składników, w tym np. wapnia, żelaza, kwasów tłuszczowych omega-3, cynku, wapnia i wielu innych.

7. Banan

Banan to kolejny produkt, który może sprzyjać odchudzaniu. Chociaż to kontrowersyjna teza, to warto pamiętać, że banany są doskonałym źródłem błonnika, dlatego jedzone w umiarze, pomogą skutecznie schudnąć bez uczucia głodu. Dodatkowo banan może być świetnym źródłem energii przed i po treningu, a ponadto zwiększa stężenie dopaminy, dzięki czemu wzrasta motywacja.

8. Jabłko

Kolejnym owocem, który radzi sobie z głodem, jest jabłko, które można zjeść na przykład jako przekąskę. Zawiera wodę i błonnik, dzięki czemu skutecznie trzyma w ryzach apetyt, a do tego jest niskokaloryczny, więc idealnie wpisuje się w jadłospis osób na diecie odchudzającej.

