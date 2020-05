Sport a miesiączka. Czy można ćwiczyć podczas okresu?

Kobiety zajmujące się sportem profesjonalnie trenują niezależnie od miesiączki. Co więcej, podczas okresu startują nawet w zawodach i je wygrywają. W trakcie menstruacji oraz kilka dni po jej zakończeniu, zdolności wysiłkowe naszego organizmu są większe niż zazwyczaj. Aktywność fizyczna nie zaszkodzi nam w tej fazie cyklu, jednak zbyt intensywne ćwiczenia mogą nasilić krwawienie. Dlatego trening w okresie menstruacji powinien być dostosowany indywidualnie do możliwości każdej kobiety.

Co miesiączka może powiedzieć o zdrowiu kobiety?

Cykle menstruacyjne każdej kobiety mogą nieco się od siebie różnić – być dłuższe lub krótsze, mniej lub bardziej bolesne, obfite lub skąpe. Jeśli niezmiennie przebiegają tak samo, na ogół nie ma się czym przejmować. Jeśli jednak pojawiają się jakiekolwiek zaburzenia, np. w kwestii długości cyklu, obfitości krwawień czy regularności, należy zwrócić na to uwagę.

Miesiączka jest dla kobiety bardzo ważnym wskaźnikiem, dotyczącym pracy całego organizmu. A to dlatego, że jej pojawienie się, jest – najprościej mówiąc – dowodem synchronizacji różnych ważnych hormonów. Problemy z miesiączkowaniem, zmiany w cyklu mogą świadczyć o różnych, poważnych problemach zdrowotnych. Wynikających choćby ze złego odżywiania, choroby tarczycy czy rozwoju nowotworu.

Co miesiączka może powiedzieć o zdrowiu kobiety? Oto 6 najpopularniejszych przykładów:

Choroby tarczycy

Zarówno niedoczynność, jak i nadczynność tarczycy może powodować zaburzenia cyklu. Dlatego też, gdy kobieta zgłasza się z takim problemem do lekarza (często z powodu braku regularności nie może zajść w ciążę i to skłania ją do wizyty u ginekologa), otrzymuje skierowanie na badania hormonów tarczycy.

Stres

Problemy w pracy lub w domu, rozwód, przeprowadzka czy utrata bliskiej osoby – wszystko to może wpływać na cykl menstruacyjny. Dzieje się tak dlatego, że silny lub długotrwały stres może wpływać na część mózgu odpowiedzialną za produkcję hormonów.

Choroby przewlekłe

Różne choroby przewlekłe (np. choroby nerek) mogą powodować ogólne osłabienie organizmu. W takim stanie może dojść do zaburzeń hormonalnych i zmian cyklu menstruacyjnego. Objawy mogą obejmować obfite krwawienie, długie okresy krwawienia (zwykle ponad siedem dni) i nieregularne krwawienie pomiędzy okresami.

Problemy z układem rodnym

Nieregularne, bardzo bolesne czy też obfite miesiączki mogą wskazywać na wystąpienie problemu w obrębie macicy. Np. powstania mięśniaków. Może to być też objawem rozwijającego się nowotworu. Konieczne jest więc znalezienie przyczyny i wdrożenie odpowiedniego leczenia. Niektóre zmiany mogą być łagodne, inne mogą wymagać zabiegu chirurgicznego.

Czytaj także:

Dlaczego nie powinieneś ćwiczyć zbyt dużo podczas pandemii koronawirusa?

Endometrioza

Długie, bolesne miesiączki i krótkie cykle miesiączkowe (trwające nie dłużej niż 27 dni) mogą być objawami endometriozy. Endometrioza jest poważną chorobą, która spotyka kobiety w wieku rozrodczym. Nie należy jednak mylić jej z endometrium – czyli tkanką, którą posiada każda z kobiet. Endometrium to naturalna błona śluzowa, która występuje w obrębie macicy. Dzięki pracy hormonów, jej wygląd (przede wszystkim grubość) zmienia się w zależności od dnia cyklu, a w czasie menstruacji złuszcza się. To naturalny proces. Jeśli jednak śluzówka nie pracuje prawidłowo i zaczyna występować w innych miejscach (np. w otrzewnej czy jajnikach), mamy do czynienia z endometriozą. Błona śluzowa, która znajduje się poza macicą złuszcza się tak samo w czasie miesiączki, powodując szereg problemów i nieprzyjemnych objawów.

Niedokrwistość

Ciężkie, obfite miesiączki mogą spowodować u kobiet w wieku rozrodczym niedokrwistość. Innymi objawami, które powinny zaniepokoić są: chroniczne zmęczenie, bladość skóry, zadyszka po minimalnym wysiłku.

Każda kobieta, która zauważy u siebie pewne odstępstwa od normy, powinna zgłosić się do lekarza celem ustalenia przyczyny zaburzeń miesiączkowania.

Czytaj także:

Lubisz ćwiczyć? Sprawdź, jak dużo wiesz o fitnessie