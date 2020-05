Znamy dietę, na której schudła Adele – czy jest bezpieczna dla organizmu?

To nie pierwszy raz, gdy nazwa Adele jest kojarzona z dietą Sirtfood. W 2016 roku New York Post twierdził, że piosenkarka zrzuciła 13 kilogramów, jedząc pokarmy bogate w sirtuiny, czyli białka, które można znaleźć w niektórych pokarmach (występują również naturalnie w organizmie). Adele nie skomentowała publicznie plotek krążących wokół jej postaci, ale jej trener Pete Geracimo podobno często zaleca swoim klientom dietę Sirtfood. To siódma najbardziej wyszukiwana dieta w Google w 2019 roku. Czym charakteryzuje się dieta Sirtfood i czy jest to dobry sposób na utratę wagi?

Co to jest dieta Sirtfood

Dieta Sirtfood oparta jest w książce o tym samym tytule, którą napisali Aidan Goggins i Glen Matten. Dieta koncentruje się na jedzeniu tzw. sirtfoods, grupy „cudownych potraw”, które zawierają bogate w składniki odżywcze opcje, takie jak jarmuż, kakao i truskawki. Chodzi o to, że niektóre pokarmy aktywują sirtuiny w ciele (rodzaj białka występującego w roślinach), które rzekomo oferują wiele korzyści, takich jak ochrona komórek przed stanem zapalnym, przyspieszenie metabolizmu i spowolnienie starzenia się.

Niektóre badania, takie jak recenzja z 2018 r. opublikowana w czasopiśmie Circulation Research, sugerują, że sirtuiny mogą pomóc w zapobieganiu spadkowi metabolizmu związanemu z wiekiem (przynajmniej u myszy). W innym przeglądzie opublikowanym w Frontiers in Endocrinology stwierdzono, że sirtuiny mogą pomóc w zapobieganiu insulinooporności i przewlekłemu zapaleniu. Ale to badanie również oparte było na zwierzętach. Chociaż sirtuiny są uważane za zdrowe, wciąż wiele osób o nich nie wie. „Badania nad sirtuinami są obiecujące, ale zdecydowanie potrzebne są dalsze na ludziach, aby ustalić, czy którekolwiek z zapewnień można jednoznacznie uzasadnić”, mówi Keri Gans, konsultant ds. żywienia z Nowego Jorku.

Przykładowe sirtfoods zalecane na diecie to:

zielona herbata



kakao w proszku

kurkuma

jarmuż

cebula

pietruszka

brokuły

kalafior

oliwa z oliwek

oliwki

jabłka

czerwone winogrona

czekolada

tłuste ryby, takie jak łosoś, pstrąg i makrela

Jak wygląda plan posiłków Sirtfood Diet?

Dieta jest podzielona na dwie fazy:

Faza pierwsza trwa siedem dni. Przez pierwsze trzy dni będziesz mieć trzy zielone soki sirtfood i jeden regularny posiłek – na ogół 1000 kalorii dziennie. W dniach od czwartego do siódmego będziesz mieć dwa zielone soki i dwa codzienne posiłki, w sumie 1500 kalorii dziennie. Faza druga to 14-dniowa „faza konserwacji”, która ma na celu pomóc schudnąć w stałym tempie. W tej fazie zjesz trzy zbilansowane posiłki bogate w sirtfoods wraz z jednym zielonym sokiem. Nie jest jasne, czy ta faza ma ustalone spożycie kalorii. Oficjalna strona zaleca również, abyś przestał ćwiczyć lub ograniczał swoją zwykłą rutynę podczas pierwszej fazy, ponieważ nie spożywasz wielu kalorii. Ale kiedy dieta stanie się dla ciebie sposobem na życie, zachęca do ćwiczeń (i jedzenia białka godzinę po treningu, aby naprawić mięśnie i zmniejszyć ból).

Czy dieta Sirtfood pomaga schudnąć?

Tak, prawdopodobnie stracisz wagę na diecie. Większość ludzi zdecydowanie straci na wadze podczas pierwszej fazy, ponieważ prawdopodobnie zużyje znacznie mniej kalorii niż zwykle. Podczas gdy duża część tego może stanowić ciężar wody, możliwe jest również utratę tkanki tłuszczowej. Ale to nie znaczy, że jadłospis ten jest zdrowy. „Każda dieta, w której występuje cykl bardzo restrykcyjnego odżywiania i konserwacji, nie jest tak naprawdę zrównoważona” – mówi Jessica Cording, autor The Little Book of Game-Changers.

Jakie są wady diety Sirtfood?

Pierwsza faza diety jest nieco ekstremalna. Można stracić płynną i beztłuszczową masę mięśniową przy tak niskim spożyciu kalorii, co może zaburzać metabolizm. Takie ograniczenie spożycia kalorii może być dobre tylko przez kilka dni, ale nie jest dobre na dłuższą metę. W diecie brakuje również elementu edukacyjnego, który pomógłby ludziom lepiej zrozumieć, jakie pokarmy są dobre dla ich zdrowia, i jak rozwijać zdrowe wzorce żywieniowe. Wreszcie, tak naprawdę nie ma żadnych wytycznych poza tymi dwoma fazami.

Podsumowując: Jeśli chcesz wypróbować dietę Sirtfood, bądź realistą co do swoich oczekiwań. Powinieneś również porozmawiać z dietetykiem lub lekarzem, zanim znacznie zmniejszysz spożycie kalorii.