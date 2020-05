Sposób myślenia wpływa na liczbę na wadzę? Nowe wieści ze świata nauki

– Zrozumienie, czy i w jaki sposób myśli wspierają skuteczną kontrolę wagi, może wpłynąć na przyszłe interwencje mające na celu modyfikację myśli w celu osiągnięcia sukcesu – mówi dr Suzanne Phelan, profesor kinezjologii i zdrowia publicznego California Polytechnic State University

Czytaj także:

Chcesz skutecznie schudnąć? Naukowcy zalecają tę jedną rzecz

Pozytywne rozmowy z samym sobą

Najnowsze badania wykazały, że ci, którzy mieli dobre samopoczucie, odnieśli lepsze skutki w odchudzaniu, i pomogło im to wrócić na właściwą ścieżkę po drobnych przerwach, takich jak przejadanie się lub pomijanie treningu.

– Badania nad poznawczo-behawioralnymi metodami leczenia otyłości sugerują, że modyfikowanie myśli może wspierać kontrolowanie masy ciała – dodaje Phelan, współautor badania. – Pierwszym krokiem jest samokontrola myśli. Na początku może to być wyzwanie, ale z czasem to zaglądanie w głąb siebie może się zakorzenić i wspierać cię w dążeniu do długoterminowego sukcesu.

Phelan sugeruje rejestrowanie negatywnych myśli po epizodzie przejadania się lub niewielkiego przybierania na wadze, aby zidentyfikować myśli nieprzydatne i zastąpić je bardziej pomocnymi alternatywami. Zamiast myśleć „poniosłem porażkę”, pomyśl: „mogę teraz podjąć działania, aby zapobiec dodatkowemu przybieraniu na wadze”.

Czytaj także:

Ta kobieta schudła 45 kg. Ma 8 świetnych porad na temat odchudzania

Pozytywny wpływ na zdrowie

W badaniu z 2020 roku znaleziono potencjalne pozytywne skutki dla zdrowia pozytywnego myślenia przy dokonywaniu wyborów żywieniowych. Takie myśli prowadzą do wyboru zdrowszej żywności i mniejszych porcji.

Wydaje się, że podkreślanie w myślach dobrych wyników zdrowotnych uruchamia aktywność w obszarze mózgu związaną z samokontrolą i planowaniem na przyszłość, w tym planowaniem posiłków. Naukowcy zauważyli, że zmiana sposobu myślenia może pomóc osobom z nadwagą lub otyłością osiągnąć cele związane z odchudzaniem.

Skup się na samo-wsparciu

Kishore Gopalakrishna Pillai, prodziekan i profesor marketingu w Amrita School of Business w Indiach, badała, w jaki sposób różne nastawienie wpływa na wybory żywieniowe i utratę masy ciała.

Badania z 2019 r. wykazały, że osoby, które były zaniepokojone brakiem pozytywnych wyników były w stanie lepiej dostosować dietę i schudnąć niż ci, którzy koncentrowali się na braku lub obecności negatywnych wyników – co nazywało się koncentracją na zapobieganiu.

Pillai uważa, że ​​interwencje związane z odchudzaniem powinny kłaść nacisk na promocję, zachęcając osoby odchudzające się do skupienia się na pozytywnych, a nie negatywnych wynikach, aby pomóc im wybrać bardziej pożywne produkty i schudnąć.

Osiągnięcie pozytywnego wizerunku ciała jest również związane z odżywianiem się zdrowszą dietą i większą utratą masy ciała, jak wynika z innych badań.

Czytaj także:

Szybka kontra powolna utrata masy ciała. Która metoda jest lepsza?