Chcesz stracić kilka centymetrów w biodrach? Oto 10 sposobów

Szerokie biodra to bardzo kobiecy atrybut. Ale... nie do przesady! Wiele z nas chciałoby zmniejszyć ich obwód o tych kilka centymetrów. Jak to zrobić? Przedstawiamy 10 pomysłów.

Podczas gdy zdjęcia szczupłych modelek, super wyrzeźbionych gwiazd na Instagramie i aktorek o „rozmiarze zero” nadal wędrują po internecie, badania opublikowane w International Journal of Fashion Design, Technology i Education wskazują na inną rzeczywistość w przypadku większości kobiet. Badanie z 2016 r. wykazało, że bardzo wiele kobiet nosi rozmiar z przedziału 44-46. Oznacza to, że prawdopodobnie mają szersze biodra niż kobiety, których zdjęcia oglądają. To ważne przesłanie, ponieważ wiele kobiet stara się docenić swoje ciała. W idealnym świecie będziesz w stanie wybrać, gdzie stracisz centymetry w obwodzie, a w których miejscach przytyjesz. Niestety, kiedy twoje ciało potrzebuje energii, pobiera ją z całego ciała – nie tylko z bioder, wszak wiele osób ma też oponkę na brzuchu, boczki i tak dalej. Ale jeśli najbardziej zastanawiasz się, jak stracić tłuszcz z bioder, możesz wprowadzić poprawki w swojej diecie i planie ćwiczeń – te niewielkie zmiany będą mogły sprawić, że zmniejszenie obwodu bioder stanie się bardzo wykonalnym przedsięwzięciem i celem do osiągnięcia na najbliższe tygodnie. Czytaj także:

Chcesz mieć płaski brzuch? Już dziś wykonaj 15 czynności, które zbliżą cię do celu Schudnij w biodrach dzięki tym sposobom Czytaj także:

Kawa z cytryną – nowatorski sposób na utratę wagi?Czytaj także:

Dieta ciasteczkowa – skuteczny sposób na odchudzanie?