Czy dieta ketogeniczna jest skuteczna w przypadku kobiet?

Dieta ketogeniczna jest obiecująca, jeśli jest stosowana terapeutycznie w celu poprawy niektórych czynników zdrowia. Badania wykazały, że można ją stosować jako sposób na zmniejszenie tkanki tłuszczowej i poprawę poziomu cukru we krwi, a nawet jako leczenie uzupełniające w przypadku niektórych nowotworów. Chociaż wiele badań koncentruje się na tym, jak dobrze dieta ta działa u mężczyzn, w dużej liczbie badań uwzględniono także kobiety lub skupiono się wyłącznie na nich.

Utrata masy ciała u kobiet

Jednym z głównych powodów, dla których kobiety decydują się na dietę ketogeniczną, jest utrata nadmiaru tkanki tłuszczowej. Niektóre badania sugerują, że dieta ta może być skutecznym sposobem na utratę tłuszczu u kobiet. Wykazano, że przestrzeganie diety ketonowej może pomóc w utracie wagi poprzez zwiększenie spalania tłuszczu i zmniejszenie spożycia kalorii oraz hormonów pobudzających głód, takich jak insulina – wszystko to może sprzyjać utracie tłuszczu.

Chociaż badania potwierdzają stosowanie tego bardzo niskowęglowodanowego sposobu odżywiania w celu przyspieszenia utraty tłuszczu w krótkim okresie, należy pamiętać, że obecnie brak jest badań dotyczących długoterminowego wpływu diety ketonowej na utratę masy ciała. Ponadto niektóre dowody sugerują, że korzyści diety ketonowej sprzyjające odchudzaniu spadają około 5-miesięcznego okresu od rozpoczęcia diety, co może wynikać z jej restrykcyjnego charakteru. Co więcej, niektóre badania pokazują, że mniej restrykcyjne diety niskowęglowodanowe mogą dawać porównywalne efekty i są łatwiejsze do utrzymania w dłuższej perspektywie.

Ze względu na restrykcyjny i trudny do utrzymania stosunek makroskładników odżywczych dieta ketogeniczna nie jest odpowiednia dla wielu osób. Kto nie powinien jej próbować?

kobiety w ciąży lub karmiące piersią,

osoby z niewydolnością wątroby lub nerek,

osoby nadużywające alkohol lub narkotyki,

osoby z cukrzycą typu 1,

chorzy na zapalenie trzustki,

chorzy na zaburzenia wpływające na metabolizm tłuszczów,

osoby, które mają pewne niedobory, w tym niedobór karnityny,

osoby z zaburzeniami krwi zwanymi porfirią.

Czytaj także:

Korzyści z diety ketogenicznej – może pomóc w leczeniu astmy