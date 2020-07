Jak zrzucić tłuszcz z brzucha? Te wskazówki zdziałają więcej, niż odessanie tłuszczu

Tłuszcz brzuszny, zwany tłuszczem trzewnym ze względu na swoje umiejscowienie, jest również powiązany z wyższym poziomem cholesterolu. Podnosi poziom LDL, który jest złym cholesterolem i obniża HDL, czyli dobry cholesterol, i czyni cię odpornym na insulinę. Odporność na insulinę oznacza, że ​​mięśnie i komórki wątroby nie reagują prawidłowo na insulinę. Powoduje to wzrost poziomu glukozy, zwiększając ryzyko cukrzycy. Jak każda poważna operacja, plastyka brzucha wiąże się z ryzykiem. Badania sugerują, że plastyka brzucha nie jest bezpieczna dla osób z problemami z sercem, płucami, marskością wątroby lub cukrzycą.

Jak zrzucić tłuszcz z brzucha?

Znalezienie alternatywy dla operacji jest zawsze bezpieczniejsze i może być równie skuteczne. Oto 3 wskazówki, jak bezpiecznie pozbyć się tłuszczu z brzucha.

1. Unikaj słodkich potraw

Słodycze, takie jak ciastka, babeczki, słodycze, mrożone jogurty, aromatyzowane kawy, herbaty i słodkie napoje gazowane powodują nadwagę. Cukier składa się częściowo z glukozy i częściowo z fruktozy. Badania sugerują, że glukoza i fruktoza mają różny wpływ na zdrowie. Wiele współczesnych potraw zawiera cukier lub syrop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy. Glukoza i fruktoza zawarte w cukrze i syropie kukurydzianym o wysokiej zawartości fruktozy rozkładają się w różny sposób w wątrobie. Syrop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy powoduje zmniejszony rozkład pokarmu w wątrobie, podczas gdy glukoza wydaje się ją chronić.

2. Wykonuj ćwiczenia hiit

Trening HIIT obejmuje krótkie serie ćwiczeń aerobowych, zwykle trwające nie dłużej niż 20 do 90 sekund. Robisz krótkie przerwy między ćwiczeniami HIIT, ale twoje ciało nadal spala kalorie. Z czasem dodaj dodatkowe sekundy do ćwiczeń. HIIT ożywia metabolizm, aby spalić kalorie i tłuszcz z brzucha. Oczywiście, oprócz redukcji kalorii, najlepszym sposobem na stopienie tłuszczu z brzucha jest ćwiczenie mięśni brzucha. Brzuszki to świetne ćwiczenie w tym celu.

3. Zwiększ ilość błonnika i białka

Błonnik to części roślin, których organizm nie może całkowicie strawić. Przechodzi przez żołądek i jelita cienkie, a następnie wychodzi z ciała. Istnieją dwa rodzaje błonnika: rozpuszczalny i nierozpuszczalny. Jedno z renomowanych badań wykazało, że dieta bogata w błonnik może przyspieszyć utratę wagi, gdy próbujesz schudnąć. Oprócz spożywania dużej ilości błonnika, aby stracić tłuszcz z brzucha, dodaj do swojej diety zdrowe białko. Pokarmy bogate w białko to:

tofu

fasolki

chude mięso

orzechy

masło orzechowe

jogurt grecki

komosa ryżowa

jajka

