Chcesz schudnąć? Oto 13 najlepszych wskazówek dla kobiet dotyczących utraty wagi

Kobiety mogą doświadczyć rozmaitych przeszkód, jeśli chodzi o utratę wagi.

„Wszystko albo nic”

– Myślę, że największą przeszkodą dla wielu kobiet próbujących schudnąć jest sposób myślenia. Mamy tendencję do przyjmowania mentalności „wszystko albo nic”, jeśli chodzi o jedzenie i nawyki żywieniowe – mówi dietetyk Charlotte Martin. – Jeśli nie mogę być zdrowa zawsze, po co zawracać sobie głowę byciem zdrową przez jakiś czas? To prowadzi do rzucenia z wściekłością na podłogę ręcznika po zejściu z bieżni i rozpoczęciu od nowa od następnego poniedziałku lub... następnego miesiąca.

Ta mentalność „wszystko albo nic” może również doprowadzić do innych problemów.

– Zbyt duże ograniczenia to kolejna wielka przeszkoda. Kiedy mówisz sobie, że nie możesz jeść, to sprawia, że ​​chcesz jeść więcej, prawda? To prowadzi do objadania się – mówi Martin.

Kobiety również mają wobec siebie wiele oczekiwań, jeśli chodzi o utratę wagi.

– Jednym z największych problemów są oczekiwania i frustracja, które często prowadzą do rezygnacji z odchudzania. Większość kobiet spodziewa się większej utraty wagi niż to, co zwykle obserwuje się w przypadku diety, ćwiczeń i zmiany zachowań, a następnie panie denerwują się, gdy nie osiągają celów związanych z wagą – mówi dietetyk dr Colleen Tewksbury, rzecznik Akademii Żywienia i Dietetyki.

Wdrożenie zdrowych technik odchudzania pomoże kobietom stracić wagę i utrzymać ją na dobrym poziomie. Oto 13 wskazówek, które są specjalnie dostosowane dla kobiet, które próbują schudnąć.

