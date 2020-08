Ten czynnik pogłębia problem otyłości. Jest niezależny od nas

Badanie przedstawiające szczegóły tego nowo ujawnionego procesu komórkowego zostało przeprowadzone przez naukowców z Cincinnati Children's oraz University of Cincinnati College of Medicine.

Odporność a komórki tłuszczowe

Zespół informuje, że interferony typu I, klasa substancji wytwarzanych przez komórki odpornościowe, są również wytwarzane przez komórki tłuszczowe zwane adipocytami. Te interferony napędzają stałą, niskopoziomową, przewlekłą odpowiedź immunologiczną, która przyczynia się do zapoczątkowania cyklu zapalenia w białej tkance tłuszczowej. Jest to rodzaj tłuszczu bardziej znany jako biały tłuszcz, który rozszerza się, tworząc większość niechcianych wybrzuszeń wokół naszych ud, ramion i brzucha.

Z kolei ten stan zapalny wydaje się napędzać kaskadę odpowiedzi komórkowych, które sprzyjają chorobom związanym z otyłością, zwłaszcza cukrzycy typu 2 i niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby.

– Nasze nowe badanie ujawnia, w jaki sposób wykrywanie interferonu typu I przez adipocyty odkrywa ich uśpiony potencjał zapalny i nasila zaburzenia metaboliczne związane z otyłością. Ponadto nasze odkrycia podkreślają niedocenianą wcześniej rolę adipocytów jako czynnika przyczyniającego się do ogólnego stanu zapalnego związanego z otyłością – mówi dr Senad Divanovic, badacz na Wydziale Immunobiologii w Cincinnati Children's.

Problem otyłości – dosyć skomplikowany

Otyłość dotyka ponad 600 milionów ludzi na całym świecie. Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby od dawna znana jest jako główny czynnik ryzyka cukrzycy typu 2, chorób układu krążenia i rozmaitych nowotworów. Otyłość jest również powiązana z podwyższoną podatnością i ryzykiem wystąpienia poważnych powikłań infekcji.

Otyłość była również niezależnym czynnikiem ryzyka ciężkości zakażenia i śmiertelności podczas pandemii grypy H1N1 w 2009 r. i stanowi czynnik ryzyka hospitalizacji i złych wyników leczenia wśród osób zakażonych podczas obecnej pandemii COVID-19.

Wiele badań wykazało, że otyłość jest znacznie bardziej skomplikowana niż gdyby była po prostu skutkiem zbyt dużej ilości spożywanego jedzenia lub niewystarczającej ilości ruchu. Wcześniejsze prace pokazały, że otyłość odzwierciedla również skutki różnych zakłóceń w sposobie, w jaki organizm przekształca żywność w energię dla naszych komórek.

Jednak dopiero niedawno naukowcy zaczęli podejrzewać, że nadliczbowe kalorie mogą zmienić zachowanie komórek tłuszczowych, co wpływa na układ odpornościowy.

Nowy cel interferonów typu 1

Nowe badanie pokazuje, jak interferony typu 1 działają wzdłuż osi interakcji z receptorami IFNa (IFNAR), wywołując błędne koło stanu zapalnego. Wśród efektów: zmiany w ekspresji kilku genów związane z zapaleniem, glikolizą i produkcją kwasów tłuszczowych.

Na przykład, myszy karmione pożywieniem wywołującym otyłość wykazywały zwiększoną sygnaturę IFN typu I, w tym wzrost ekspresji genów Ifnb1, Ifnar1, Oas1a i Isg15, jak poinformował zespół. Co ważne, stwierdzono, że wiele zmian metabolicznych udokumentowanych u myszy jest zachowanych w ludzkich adipocytach. Ta aktywność była nieoczekiwana, ponieważ do tej pory większość naukowców badała interferony typu 1 w odniesieniu do infekcji wirusowych i funkcji komórek odpornościowych.

– Nasze obserwacje sugerują, że oś interferonu typu I może zmienić programowanie zapalne rdzenia adipocytów, aby zbliżyć je bliżej do funkcji zapalnej komórki odpornościowej. Dodatkowo interferony typu I modyfikują obwód metaboliczny adipocytów – mówi Divanovic.

Kontynuowane są dalsze badania specyficznych mechanizmów, które interferony typu I wykorzystują do modyfikowania metabolizmu rdzenia adipocytów. Ponadto naukowcy kontynuują badanie pełnego zakresu tego, w jaki sposób adipocyty mogą naśladować zdolności zapalnych komórek odpornościowych.

– Te odkrycia mają bezpośredni wpływ na dużą liczbę pacjentów, zarówno dorosłych, jak i dzieci – mówi Divanovic. Wydaje się, że wzajemne oddziaływanie między otyłością a układem odpornościowym zwiększa ryzyko przedwczesnego porodu i może zmniejszać zdolność organizmu do zwalczania infekcji, w tym wirusów, takich jak COVID-19.