5 strategii wspomagających utratę wagi zdaniem psychologów

1. Stań się przyjacielem swojego ciała

– Mówiąc prościej, naprawdę trudno jest zmienić ciało, którego nie lubisz – mówi dr Heidi J. Dalzell, psycholog kliniczny. – Może się to wydawać sprzeczne z intuicją, ale utratę wagi najłatwiej osiągnąć, gdy zaprzyjaźniłeś się ze swoim ciałem, zamiast je krytykować. U każdej osoby wygląda to inaczej, ale praktykowanie afirmacji, inwestowanie w dbanie o siebie i ograniczanie negatywnego mówienia o sobie, to przykłady sposobów, w jakie możesz stanąć po tej samej stronie co swoje ciało, zamiast z nim walczyć.

Wierz lub nie, ale ta zmiana sposobu myślenia ułatwia wykonywanie trudniejszych rzeczy, których wymaga odchudzanie, takich jak poświęcenie czasu na przygotowanie zdrowych posiłków, trzymanie się treningów i unikanie pokarmów, które sprawiają, że przejadasz się.

2. Zadawaj sobie pomocne pytania

– Kiedy zauważysz złe myśli na temat swojej wagi, sylwetki lub poczucia własnej wartości, dobrze jest nabrać nawyku zadawania sobie trzech kluczowych pytań – mówi Christina Pierpaoli Parker, rezydentka psychologii klinicznej na University of Alabama Birmingham oraz badacz zdrowia i medycyny behawioralnej:

Czy ta myśl działa w zgodzie ze mną czy przeciwko mnie?

Czy to brzmi jak coś dobrego, współczującego lub pomocnego?

Czy powiedziałbym to samo przyjacielowi, ukochanej osobie lub komukolwiek, kogo kocham i szanuję?

– Nasze myśli, uczucia i zachowania są ze sobą powiązane – wyjaśnia Parker. – To, o czym myślimy, wpływa na to, co czujemy, co wpływa na to, co robimy (lub czego nie robimy). Kiedy nauczysz się rozpoznawać i kwestionować niekorzystne, negatywne myśli na temat swojej wagi i sylwetki, możesz przerwać cykl, który utrzymuje cię w starych wzorcach, a to znacznie ułatwi opracowanie nowych, zdrowszych.

3. Znajdź wartość w tym, co robisz

– Sukces w zakresie wagi, zdrowia i sprawności często był określany przez wyniki lub wyniki, takie jak liczba na wadze lub rozmiar spodni, które nosisz – podkreśla Robyn Pashby, psycholog kliniczny. Często opieramy nasze cele na tym, co osiągnęli inni ludzie: przyjaciel stracił 15 kg i wygląda świetnie, więc chcesz zrobić to samo, lub na poprzednich wersjach nas samych: ważyłaś 60 kg kilka lat temu i chcesz ważyć tyle z powrotem.

– Ale kiedy ludzie zmieniają swój sposób myślenia, aby uznać, że sukces polega na działaniu, a nie na osiągnięciach, wtedy są w stanie inaczej ocenić sukces – mówi Pashby. Pomyślenie o sukcesie może przypominać podążanie za wskazówkami, tak jak w przypadku kompasu, zamiast dotarcia do celu, jak na mapie. Tak długo, jak podążasz w kierunku, w którym chcesz iść, radzisz sobie dobrze.

4. Wprowadź nawyki, które zostaną z tobą na stałe

– Najlepszym sposobem na zmniejszenie masy ciała jest skupienie się na zmianie zachowania, a nie na tym, co mówi waga – wyjaśnia Paul Greene, psycholog kliniczny z Manhattan Center for Cognitive-Behavioral Therapy. – Skuteczna, trwała utrata wagi wymaga zmiany nawyków. Trwałej zmiany. W ten sposób nie ryzykujesz ponownego przybrania na wadze, kiedy wrócisz do nawyków sprzed odchudzania. – Z tego powodu zalecam zmiany diety i ćwiczeń, które wydają się trwałe w perspektywie długoterminowej. Na przykład bieganie 10 km dziennie z pewnością pomoże na krótką metę, ale może nie trwać w nieskończoność. Zamiast tego możesz skupić się na bieganiu 5 km trzy razy w tygodniu i chodzeniu przez godzinę w dni, w których nie biegasz.

5. Waż słowa częściej niż siebie

Słowa, których używasz do opisania swojej drogi do utraty wagi, mają znaczenie, nawet w twojej głowie. – Kiedy zmieniasz historię, którą sobie opowiadasz, zmieniasz to, jak się czujesz i co z tym robisz – wyjaśnia Parker.

Na przykład, w przypadku niektórych osób słowo „ćwiczenia” może przywołać obrazy zatęchłej, spoconej siłowni wypełnionej wściekle kroczącymi ludźmi. Jeśli wywołuje to negatywne uczucie, możesz spróbować zamiast tego nazwać je „ruchem”. Ruch wydaje się znacznie przyjemniejszym, mniej zniechęcającym sposobem omawiania ćwiczeń. Inny przykład: możesz spróbować zamienić słowo takie jak „dieta” na „jedzenie”.

