Odczuwasz nieustanne zmęczenie i senność? To może być choroba

Zmęczenie i senność nie muszą być związane z przepracowaniem oraz ciągłym zabieganiem. Choć w przypadku wielu osób tak właśnie jest, to nie należy bagatelizować tych objawów i od razu przypisywać ich pojawienie się szybkiemu tempu życia. Jeżeli zmęczenie i brak sił witalnych nie ustępują po dobrze przespanej nocy lub po urlopie, to trzeba wykonać badania profilaktyczne i sprawdzić, czy w organizmie nie dzieje się coś złego.

O czym świadczy przewlekłe zmęczenie?

Uczucie zmęczenia to uczucie subiektywne. Każdy z nas może odczuwać je w nieco inny sposób. Jednym zmęczenie całkowicie odbiera siły i zmusza do dłuższego odpoczynku, dla innych jest tylko przejściowym stanem zawieszenie pomiędzy umiarkowaną i intensywną aktywnością. Każdy z nas jest inny i inaczej odczuwa zmęczenie. Mają na to wpływ nie tylko indywidualne cechy naszego organizmu, ale także wiek, płeć czy stan zdrowia oraz stan fizjologiczny. Z tego względu powinniśmy bacznie obserwować reakcje naszego ciała i reagować na wszelkie odstępstwa od normy. Zmęczenie to normalny stan po wysiłku fizycznym lub umysłowym, ale nie powinno nam ono towarzyszyć cały czas i odbierać chęci oraz radości życia.

Ciągłe zmęczenie i senność to często pierwszy objaw wielu schorzeń, nie zawsze poważnych, jednak wymagających wnikliwej diagnostyki oraz leczenia. Jeżeli zmęczenie oraz senność pojawiają się z dnia na dzień i nie mijają po odpoczynku, to nie ma na co czekać i trzeba jak najszybciej udać się do lekarza.

Przewlekłe zmęczenie, o ile nie ma podłoża somatycznego i nie występuje na tle psychogennym, traktowane jest jako samodzielna jednostka chorobowa o pełnej nazwie „Zespół chronicznego zmęczenia”.

Zmęczenie, senność, osłabienie, brak energii – co powoduje te objawy?

Nadmierna senność i zmęczenie to dość powszechnie występujące dolegliwości. Często pojawiają się z powodu osłabienia organizmu pracą ponad siły i innymi obowiązkami oraz stresem, jednak mogą też świadczyć o toczących się w naszym organizmie procesach chorobowych.

Ciągła senność i zmęczenie mogą świadczyć o wielu chorobach, dlatego trudno jest jednoznacznie określić ich podłoże bez wykonania specjalistycznych badań.

Przyczyny zmęczenia i senności

Kiedy zmęczenie i senność są obawami choroby? Zawsze, gdy stają się nieodłączną częścią naszego życia, nie mijają po odpoczynku oraz zaczynają utrudniać normalne funkcjonowanie w domu i w pracy. Zmęczenie oraz senność mogą świadczyć o:

anemii, czyli niedokrwistości z braku żelaza lub witaminy B12,



alergii lub nietolerancji pokarmowej,



schorzeniach o podłożu psychogennym (depresja, nerwica, choroba dwubiegunowa),



bezdechu sennym (często pojawia się u osób chrapiących),



infekcjach toczących się w organizmie, które mogą obejmować np. układ moczowy,



chorobach układu oddechowego,



schorzeniach tarczycy,



zaburzeniach metabolicznych (insulinooporność, cukrzyca typu 2)



schorzeniach autoimmunologicznych,



chorobach wątroby i trzustki,



schorzeniach układu sercowo-naczyniowego.



Powyższe schorzenia mogą objawiać się przewlekłym zmęczeniem i uczuciem senności, jednak trzeba wiedzieć o tym, że objawy te powodują także nowotwory. Niemożliwe do pokonania zmęczenie oraz senność często występują m.in. w przebiegu białaczki i innych nowotworów krwi, w przypadku nowotworów obejmujących układ limfatyczny, a także nowotworów płuc. Z tego względu nigdy nie należy bagatelizować żadnych objawów, które mogą świadczyć o jakiejkolwiek chorobie. Szybka diagnostyka oraz odpowiednio wcześnie rozpoczęte leczenie są równie ważne w przypadku powszechnych i niegroźnych schorzeń, jak i poważnej choroby. Dbając o siebie oraz regularnie sprawdzając swój stan zdrowia i reagując na wszelkie odstępstwa od normy, możemy uniknąć wielu kłopotów zdrowotnych i niepotrzebnych stresów.

