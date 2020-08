Czy picie sody oczyszczonej może pomóc schudnąć?

Istnieje wiele teorii głoszących, że soda oczyszczona w połączeniu z wodą, octem jabłkowym lub sokiem z cytryny jest szczególnie skuteczna w usuwaniu nadmiaru tkanki tłuszczowej. Jednak niewiele jest dowodów naukowych, które to potwierdzają. Prawdopodobnie soda ma niewielki bezpośredni wpływ na utratę wagi.

Soda oczyszczona na utratę wagi?

Soda reklamowana jest jako działająca alkalizująco na organizm, co jest powszechnie uważane za sprzyjające utracie wagi lub zapobiegające przybieraniu na wadze. Jednak ta teoria była wielokrotnie obalana. Dzieje się tak, ponieważ twoje ciało wykorzystuje ściśle regulowane procesy do kontrolowania poziomu pH, a to, co jesz lub pijesz, ma na nie niewielki wpływ.

Inna teoria sugeruje, że dodanie sody oczyszczonej do wody w wannie pomoże ci schudnąć, uzupełniając poziom magnezu i siarczanu – dwóch reklamowanych składników odżywczych, aby przyspieszyć metabolizm i wyeliminować toksyny. Jednak teoria ta nie jest również poparta nauką.

Jednak soda oczyszczona może łagodzić rozstrój żołądka, ponieważ ma zdolność neutralizowania kwasu żołądkowego. Ta reakcja chemiczna tworzy dwutlenek węgla, który który może powodować bekanie. Chociaż może to spowodować uczucie lżejszego żołądka, nie ma to bezpośredniego wpływu na całkowitą ilość tkanki tłuszczowej.

