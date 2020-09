Trening interwałowy HIIT, czyli trening o wysokiej intensywności. Czy każdy może go uprawiać?

Trening interwałowy HIIT (z ang. High Intensity Interval Training) jest treningiem interwałowym o wysokiej intensywności. Początkowo został opracowany dla zawodowych sportowców, aby lepiej przygotować ich do zawodów. Później HIIT stał się popularny wśród amatorów. Czy nie jest jednak dla nich zbyt intensywny?

Trening interwałowy HIIT: na czym polega?

Trening HIIT można by nazwać treningiem 2w1. Najpierw wykonywane są ćwiczenia anaerobowe o wysokiej intensywności, wykonywane na poziomie 80-90 procent tętna maksymalnego danej osoby, które stosuje się na zmianę z bardziej umiarkowanymi, spokojniejszymi ćwiczeniami kardio. Jako że to z założenia trening interwałowy HIIT jest wymagający, nie powinien trwać dłużej niż 25-30 minut, a w jego ramach można wykonywać dowolne aktywności: jazdę na rowerze, bieganie, przysiady, pompki czy skakanie na skakance – co kto lubi najbardziej.

Trening interwałowy HIIT: czy każdy może go uprawiać?

Nad tym, czy trening HIIT nadaje się do wykonania dla „przeciętnego” człowieka zaczęli się zastanawiać także naukowcy. Matthew Stork, ze School of Health and Exercise Sciences na kanadyjskiej uczelni UBC Okanagan poświęcił nawet temu zagadnieniu swój doktorat. Wyniki były jednoznaczne: trening HIIT, jeśli zostanie właściwie dostosowany do możliwości danej osoby, może być bez problemu uprawiany przez każdego. Zwłaszcza że płynące z niego korzyści, takie jak poprawa kondycji, redukcja tkanki tłuszczowej również zostały potwierdzone. Jednak HIIT może nie stanowić atrakcyjnej formy treningu dla osób, które nie są przyzwyczajone do ćwiczeń o dużej intensywności.

Trening interwałowy HIIT: jak się przekonać do jego uprawiania?

Zarówno Stork, jak i jego współpracowniczka profesor Kathleen Martin Ginis stwierdzili na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań, że większy problem niż to, czy ktoś sobie z treningiem HIIT poradzi, stanowi samo przekonanie się do wykonywania intensywnych ćwiczeń. W przeprowadzonym przez badaczy eksperymencie wzięło udział 18 nieaktywnych wcześniej fizycznie mężczyzn i 12 kobiet. Wspólnie trenowali i omawiali najlepsze możliwe sposoby włączenia treningu HIIT do codziennych ćwiczeń.

Jednym z nich jest urozmaicenie za jego pomocą swojego planu treningowego. Nie trzeba trenować HIIT codziennie, wystarczy raz na jakiś czas, gdy będzie to łatwiejszą dla nas opcją. Stork podaje przykład młodego rodzica, który może przez 20 minut ćwiczyć HIIT, gdy jego dziecko śpi i gdy na dłuższy trening po prostu nie ma czasu. W kwestii treningu HIIT nie warto stawiać przed sobą psychicznych barier – każdy jest w stanie dostosować go do swoich możliwości, wybierać swoje ulubione ćwiczenia i nie zaczynać od treningu trwającego 30, a raczej 15 minut.

