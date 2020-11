Czy można schudnąć, jedząc śniadanie? Wystarczy wprowadzić kilka modyfikacji

– Jedzenie zaraz po przebudzeniu nie jest konieczne, ale badania pokazują korzyści płynące ze spożywania posiłku z rana –wyjaśnia Olivia Brant, dietetyk sportowy. – Twój metabolizm może przyspieszyć dzięki jedzeniu o poranku, a pożywny wybór pozwoli ci zachować dobry poziom energii przez resztę dnia.

Aby jak najlepiej wykorzystać śniadanie w procesie odchudzania, skorzystaj z poniższych wskazówek.

Nie myśl o słodkościach

– Zbyt często widzę ludzi jedzących na śniadanie posiłki bogate w cukier, co oznacza podwyższenie poziomu insuliny i wynikający z tego kryzys energetyczny – mówi dietetyk Samantha Presicci.

Na przykład płatki owsiane z miodem i owocami i koktajle owocowe to popularne produkty śniadaniowe, które wydają się zdrowe. I tak jest, ale mogą nie być najlepszym wyborem w przypadku chęci utraty wagi. Zjedzenie słodkiego śniadania często prowadzi do zwiększonej ochoty na cukier w ciągu dnia.

Zamiast słodkiego śniadania warto wybrać coś bardziej pikantnego. Pomyśl o jajkach z awokado lub zdrowej warzywnej zapiekance.

Co jeszcze można zrobić, by śniadanie pomogło nam w odchudzaniu?

Śniadaniowe porady na odchudzanie

Postaw na białko



Białko jest najbardziej sycącym makroskładnikiem i pomaga zasygnalizować mózgowi, że jesteś najedzony. Oznacza to, że mniej prawdopodobne jest, że będziesz głodny, zanim nadejdzie pora lunchu. Spożywanie większej ilości białka ma również inne zalety. Pomaga uniknąć utraty mięśni, co często może się zdarzyć w przypadku utraty wagi, zwłaszcza gdy ktoś próbuje zbyt szybko schudnąć.



Nie jedz samych węglowodanów



Węglowodany są ważnym źródłem energii o poranku, ale mądrze jest połączyć tosty lub płatki zbożowe z tłuszczem, białkiem lub błonnikiem, aby zwiększyć współczynnik sytości i utrzymać stabilny poziom cukru we krwi. Jeśli możesz uwzględnić w posiłku wszystkie cztery składniki (węglowodany, tłuszcz, białko i błonnik), to nawet lepiej.



Dodaj do posiłku... posypkę



Nie, nie taką, jak myślisz. Żadnych cukrowych dodatków! Spróbuj dodać łyżkę siemienia lnianego, nasion chia lub konopi. One z łatwością zwiększają sytość dzięki białkom, błonnikowi i zdrowym dla serca tłuszczom omega-3.



Jedz posiłki o dużej objętości



Takie posiłki dzięki swojej objętości wypełnią cię i pozwolą utrzymać uczucie sytości na dłużej, co pomoże ci nie przekraczać twoich potrzeb i celów kalorycznych. Postaw na żywność bogatą w błonnik i produkty o wyższej zawartości wody, takie jak świeże owoce i warzywa, gotowane ziemniaki i gotowane produkty pełnoziarniste.



Nie dostarczaj kalorii w napojach



Kawa jest ważnym elementem poranka wielu osób. Jednak śmietanki i dodatki cukrowe mogą zmienić poranną filiżankę kawy w... deser. Spróbuj wypić kawę czarną lub z odrobiną mleka. Przyzwyczajenie się do nowego smaku może zająć trochę czasu, ale w końcu nauczysz się tego.



Planuj z wyprzedzeniem



Przygotowanie zbilansowanego śniadania od podstaw każdego ranka nie jest możliwe dla każdego. Jeśli przygotowałeś śniadanie z wyprzedzeniem, poranek może przebiegać znacznie sprawniej. Nocną owsiankę czy jajeczne babeczki można przygotować wcześniej, a później podgrzać.



Jedz zawsze z talerza



Często jemy śniadanie w drodze, ale jeśli to możliwe, siadajmy do posiłku. Widok jedzenia na talerzu może pomóc w osiągnięciu lepszej satysfakcji z posiłku. Bardzo łatwo jest przejadać się, gdy jesteś rozproszony. Twój posiłek będzie o wiele bardziej satysfakcjonujący, jeśli będziesz go spożywać uważnie.



Jedz powoli



Innym sposobem na to, by śniadanie było bardziej satysfakcjonujące, jest powolne jedzenie i delektowanie się każdym kęsem. Jest to powszechna strategia świadomego odżywiania, która może pomóc w utracie wagi. Aby czerpać jak największą przyjemność z jedzenia, posiłki powinny trwać co najmniej 30 minut. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe, ale próba wydłużenia czasu śniadania o zaledwie 5–10 minut może mieć znaczenie.



Śledź swoje nawyki



Spróbuj rejestrować wszystko, co wiąże się z jedzeniem, za pomocą aplikacji i użyj funkcji notatek do rejestrowania momentów głodu i poziomu głodu. Poświęć trochę czasu na zidentyfikowanie osobistych trendów, które możesz dostosować, aby osiągnąć cele związane z utratą wagi.

