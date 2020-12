Pandemia zamknęła cię w domu? Znajdź motywację do ćwiczeń dzięki kilku prostym sposobom

Regularne ćwiczenia w czasie pandemii, której towarzyszy niezwykle częste przebywanie w domu, są niezwykle korzystne dla zdrowia. Warto wiedzieć również, ze pomagają złagodzić stres, którego prawdopodobnie wielu z nas doświadcza w tym trudnym czasie. Ale lenistwo czasem bierze górę nad rozsądkiem i zdrowiem. Jak zmotywować się do ćwiczeń i wytrwać w postanowieniu?

Postaw na regularność

Zaplanuj swój zwykły dzień tak, jakbyś wychodził z domu do pracy. Przed pracą wyjdź na trochę i pobiegaj. Wróć i poświęć czas na przygotowania do codziennych zajęć zawodowych. Po pracy, w ramach aktywnego odpoczynku: poćwicz. Możesz rozpisać sobie na kartce lub w aplikacji na telefon cały plan treningowy. Zarezerwuj sobie także dni wolne od treningów i zaznacz je wyraźnie w kalendarzu. To dodatkowy czynnik motywacyjny.

Przygotuj sobie odpowiednie miejsce w domu

Teraz, w czasie pandemii, wielu z nas wygospodarowało sobie miejsce w domu na odpoczynek. To czas, kiedy warto zorganizować także przestrzeń do regularnych ćwiczeń. Miej zawsze przygotowany strój przeznaczony wyłącznie do ćwiczeń. Niech nie przyjdzie ci do głowy ćwiczyć w piżamie!

Zarezerwuj właściwą ilość czasu

Ale ta ilość niech idzie w parze z jakością. Lepsze będzie 20 minut intensywnego treningu, niż godzina leniwej jazdy na rowerku treningowym. Warto poświęcić ten czas zwłaszcza rano, by zapewnić sobie solidny zastrzyk energii na cały dzień. W ciągu dnia, kiedy twoje dziecko ma zdalne nauczanie, ty możesz w osobnym pokoju zająć się ćwiczeniami. Lekcja trwa przecież 45 minut, a to już brzmi jak całkiem porządny trening.

Zaproś przyjaciół lub rodzinę do ćwiczeń

Pozostajemy w izolacji, ale to nie znaczy, że nie możemy się ze sobą kontaktować. Programy do wideokonferencji to świetny sposób na pozostanie w kontakcie z bliskimi, ale oprócz plotkowania mogą przydać się także do wspólnych treningów. I znowu: regularność to podstawa. Spotkania z przyjaciółmi online mogą zdecydowanie przyczynić się do utrzymywania stałych pór treningu. Możesz także skontaktować się z trenerem personalnym, by pomógł ci właściwie odbyć trening.

Czytaj też:

Nie przesadzasz. Pandemia naprawdę może wywołać traumęCzytaj też:

Stres związany z pandemią – co pomaga go przetrwaćCzytaj też:

Jakich ćwiczeń teraz naprawdę potrzebujemy? Radzi WHO