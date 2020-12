Chodzenie to najprostsza aktywność fizyczna. Podpowiadamy, jak praktykować ją częściej

Chodzenie to prosty sposób na dodanie choćby minimum aktywności fizycznej do naszego codziennego planu dnia. Nie jest skomplikowane, nie wymaga stosowania specjalistycznych sprzętów, a jest nam potrzebne w zasadzie cały czas – mimo pandemii trzeba przecież czasem wyjść do sklepu czy też z psem, by czworonóg się trochę poruszał i załatwił swoje potrzeby. Nie powiemy więc, że nie wychodzimy z domu w ogóle. Ale tak poza domem, jak i w domu można chodzić więcej, częściej i bardziej efektywnie, by spalać kalorie i utrzymać dobrą kondycję. Istnieją na to skuteczne sposoby i za chwilę się o nich dowiesz.

Chodzenie w czasie wolnym – w domu i poza nim

W celu zapewnienia sobie zastrzyku energii i witaminy D, udaj się na spacer i wtedy wypij poranną kawę lub herbatę. Wybierz się na szybki 10-minutowy spacer po śniadaniu, obiedzie i kolacji (albo przed nimi), aby usprawnić trawienie. Zwiększ produktywność i wykonuj wiele zadań, chodząc: rozmawiaj przez telefon lub myj zęby. Chodź po domu podczas przerw reklamowych kiedy oglądasz telewizję. Podłącz telefon do ładowania w najbardziej odległym pomieszczeniu w domu. Chodź tam i z powrotem, aby sprawdzić wiadomości czy połączenia. Ilekroć musisz iść na górę, przejdź kilka razy w górę i w dół. To także świetny trening pośladków. Pij więcej wody – nie tylko pomaga to w szybszym osiągnięciu uczucia sytości, ale wszystkie dodatkowe wycieczki do łazienki zwiększają liczbę kroków. Jeśli wybierasz się gdzieś w celu realizacji jakiejś zachcianki, wracaj pieszo.

Chodzenie, kiedy spędzasz czas z rodziną

Baw się z dziećmi aktywnie, na przykład poprzez różnego rodzaju gry na świezym powietrzu. Naucz swoje dzieci, jak ważne jest dbanie o środowisko i zaangażuj je w posprzątanie podwórka. Idź z dziećmi na plac zabaw. Zapraszaj na spacery współmałżonka, przyjaciół lub innych członków rodziny. To świetny sposób na spędzenie czasu z osobami, na których ci zależy, a przy okazji pomoże ci to odnaleźć motywację. „Spaceruj wirtualnie” z członkami rodziny i wspólnie podejmijcie wyzwanie liczenia kroków w aplikacjach na smartfonach. To niezły pomysł na konkurs z nagrodami. Jeśli czekasz na swoje dziecko np. u lekarza, przespaceruj się wokół przychodni. Niech spacer po posiłku stanie się twoją nową rodzinną tradycją.

Chodzenie w miejscu pracy

Ruch pomaga pobudzić kreatywność: przejdź się po biurze lub na zewnątrz biura, kiedy musisz nad czymś pomyśleć. Oszczędzaj na paliwie i chroń środowisko – drogę do pracy pokonuj pieszo w możliwie największym stopniu. Pomoże ci w tym zaparkowanie daleko od biura. Wysiądź o jeden przystanek wcześniej, jeśli podróżujesz komunikacją miejską. Wybieraj schody zamiast windy. Podejmij wyzwanie związane z chodzeniem w pracy. Poznasz kolegów z innych działów i spalisz trochę kalorii. Zrób rundkę dookoła biura, gdy musisz wstać, by na przykład pójść do łazienki lub napić się wody. Część przerwy na lunch wykorzystaj na spacer. Możesz pójść do parku, aby zjeść drugie śniadanie. Musisz coś przekazać szefowi? Nie rób tego mailowo, a wybierz się do niego.

Chodzenie w połączeniu z ćwiczeniami

Spróbuj chodzić z ciężarkami, aby spalić dodatkowe kalorie i wzmocnić ciało. Zorganizuj klub spacerowicza. Spędzisz czas z przyjaciółmi bez jedzenia i picia. Parkuj samochód z dala od siłowni i wykorzystaj chodzenie jako rozgrzewkę przed treningiem i regenerację po nim. Postaw na film z treningiem chodzenia, gdy masz mało czasu. Prowadź dziennik treningów i co tydzień zwiększaj trasę o niewielki procent. Kup urządzenie do monitorowania kondycji. Codzienne sprawdzanie przebytych kilometrów i sumy kroków może dać ci sporą motywację, by zwiększać swoje limity.

(Ulepszone) chodzenie po zakupy

Kupuj tylko to, czego potrzebujesz i każdorazowo zanoś zakupy do domu. Kupuj częściej świeże produkty. Przejdź się na ryneczek, zanim udasz się do supermarketu. Używaj koszyka zamiast wózka.

Parkuj tam, gdzie jest mniej samochodów. To z reguły dalej od wejścia. Pomagaj starszym ludziom nosić zakupy.

