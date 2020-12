Profesor nauk o żywieniu: masa mięśniowa jest kluczem do metabolizmu

Wiele osób zadaje sobie pytanie: jak przyspieszyć swój metabolizm? Według profesora nauk o żywności, odżywiania i promocji zdrowia Tereziego Tolar-Petersona z Mississippi State University sekret tkwi w zwiększeniu masy mięśniowej. Aby dokładnie wytłumaczyć swoją teorię, zaczyna fascynującą opowieść o tym, czym właściwie jest metabolizm. Okazuje się, że nie jest to takie oczywiste.

Co to jest metabolizm?

Metabolizm to termin biologiczny, który odnosi się do wszystkich reakcji chemicznych potrzebnych do utrzymania życia w organizmie.

Metabolizm spełnia trzy główne zadania w organizmie:

zamienia żywność w energię

rozkłada pożywienia na bloki budulcowe dla białka, lipidów, kwasów nukleinowych i niektórych węglowodanów

eliminuje odpady azotowe

Potrzeby kaloryczne człowieka można podzielić na dwie kategorie. Pierwszą potrzebą jest spalanie kalorii do zachowania podstawowych funkcji życiowych w spoczynku: kiedy śpimy lub odpoczywamy. To pochłania około 60% - 65% całkowitego wydatku energetycznego. Kolejny wydatek energetyczny dotyczy poruszania się i wszelkiej aktywności (25% - 30%): myślenia, czy trawienia (5% -10%).

Czynniki wpływające na metabolizm

Prof. Terezie Tolar-Peterson przypomina, że tempo metabolizmu i zapotrzebowanie na kalorie różnią się w zależności od czynników takich jak genetyka, płeć, wiek, skład ciała i ilość wykonywanych ćwiczeń. Na metabolizm może wpływać również stan zdrowia i określone schorzenia. Na przykład jednym z regulatorów metabolizmu jest tarczyca: im więcej tyroksyny produkuje gruczoł tarczowy danej osoby, tym wyższa będzie podstawowa przemiana materii. Niedotlenienie, głód, depresja lub cukrzyca to również czynniki wpływające na tempo metabolizmu.

Jak przyspieszyć metabolizm?

Jak zauważa ekspert, kobieta z 40% tkanki tłuszczowej spali mniej kalorii podczas odpoczynku niż kobieta z 30% tkanki tłuszczowej. Wszystko dlatego, że tkanka mięśniowa jest bardziej aktywna metabolicznie niż tkanka tłuszczowa w organizmie. Aby zwiększyć tempo swojego metabolizmu, prof. Terezie Tolar-Peterson radzi zwiększyć masę mięśniową i poziom aktywności. Dzięki temu zwiększy się również liczba kalorii potrzebnych do utrzymania tych mięśni. Innymi słowy: będziesz mieć więcej mięśni – będziesz więcej jeść – będziesz szybciej spalał kalorie.

