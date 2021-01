Naukowcy: Ćwiczysz w grupie? Schudniesz szybciej, niż gdybyś ćwiczył sam

Ćwiczenia fizyczne przynoszą wyraźne korzyści na poziomie zdrowia i dobrego samopoczucia. Obniżają ciśnienie krwi, poprawiają kontrolę glikemii i jakość snu. Szczególnie korzystne mogą być ćwiczenia w grupach. Jeśli teraz, w dobie pandemii, zastanawiałeś się nad dołączeniem do zajęć grupowych online lub zachęciły cię do tego inne osoby, oto kilka opartych na badaniach powodów, dla których może to być świetny pomysł.

Dlaczego warto ćwiczyć w grupach?

Inni ludzie wpływają na twoje nastawienie i emocjonalne reakcje na ćwiczenia. Oznacza to, że mogą też wpływać na to, jak się czujesz podczas ćwiczeń, co ma kluczowe znaczenie dla określenia, czy ćwiczysz właściwie, czy nie. Jeśli poznasz innych, którzy ćwiczą regularnie, zaczynasz postrzegać ćwiczenia jako bardziej pozytywne i wykonalne.

Naukowcy wiedzą, że ludzie wokół nas wpływają na nas na kilka różnych sposobów. Znajomość z osobami, które podnoszą ciężary lub biorą udział w zajęciach spinningowych, wpływa na twoje wyraźne i ukryte nastawienie, czyli myśli i uczucia dotyczące ćwiczeń. Taka znajomość kształtuje również to, co nazywamy normami społecznymi: twoje postrzeganie tego, jak inni ludzie ćwiczą i jak ty sam uważasz, że powinieneś.

Ćwiczenia ze znajomymi motywują

Nawet jeśli już zdecydowałeś, że ćwiczenia są czymś, co chcesz robić i zamierzasz robić, istnieją różne rodzaje motywacji, które pozwalają określić, czy odniesiesz sukces na różnych etapach ćwiczeń. Ćwiczenia wespół z innymi mogą zwiększyć tę motywację.

Najwyższy rodzaj motywacji nazywamy motywacją wewnętrzną – robisz coś, ponieważ sama czynność jest przyjemna, satysfakcjonująca lub jedno i drugie. Jeśli lubisz ćwiczenia, a nie tylko pozytywne odczucia, które otrzymujesz po treningu, prawdopodobnie to właśnie ten rodzaj cię dotyczy.

Ćwiczenia z innymi ludźmi mogą zapewnić tę przyjemność, nawet jeśli sama aktywność jest trudna. Ćwiczenia grupowe mogą przekształcić się w zabawne zajęcie towarzyskie, co może sprawić, że będziesz chcieć je wykonywać.

Ćwiczenia z innymi mogą również zaspokoić podstawowe potrzeby psychologiczne. Każdy rodzaj ćwiczeń może dać lepsze poczucie kontroli nad swoimi wyborami, ale wsparcie społeczne ze strony grupy może wzmocnić poczucie autonomii.

Podobnie ćwiczenia grupowe mogą zwiększać poczucie bycia w czymś dobrym z uwagi na rozwijanie swoich kompetencji. I z pewnością polepszy twoją więź z innymi. Ludzie w naturalny sposób decydują się na praktykowanie satysfakcjonujących zachowań w dłuższej perspektywie, bo to wspomaga zdrowie psychiczne.

W przeciwieństwie do tego, ćwiczenia wydają się mniej atrakcyjne, jeśli motywacja jest zewnętrzna, na przykład gdy ktoś mówi ci, żebyś ćwiczył lub robisz to głównie po to, by schudnąć. W takim przypadku trzymanie się planu treningowego staje się mniej satysfakcjonujące i prawdopodobnie porzucisz ten plan. Podobnie, jeśli znikną czynniki zewnętrzne, być może stracisz na wadze lub zdecydujesz, że nie przejmujesz się już liczbą na swojej wadze, motywacja do ćwiczeń prawdopodobnie również zniknie.

Przyjaciele pomagają przekształcić to w nawyk

Ćwiczenia z innymi mogą uczynić cały proces łatwiejszym i sprawić, że stanie się on nawykiem. Przyjaciele mogą być zarówno wskazówką, jak i nagrodą za ćwiczenia.

Po pierwsze, patrzysz na innych ludzi, aby nauczyć się, jak coś robić. Kiedy obserwujesz, jak inni ćwiczą, możesz zacząć budować wiarę we własną zdolność do ćwiczeń. Możesz wtedy mieć tendencję do wzorowania swojego zachowania na innych. Jest to bardzo ważne przy rozpoczynaniu nowych ćwiczeń, ponieważ to, jak bardzo wierzysz we własną zdolność do podjęcia zajęć pozwoli ci przewidzieć, czy dasz tym zajęciom szansę.

Po drugie, przyjaciele mogą usunąć niektóre przeszkody w ćwiczeniach. Kolega może przypomnieć i zachęcić do ćwiczeń, pociągnąć cię do odpowiedzialności, a nawet pomóc w konkretnej logistyce, na przykład podwieźć cię gdzieś lub wysłać linki do sprawdzonych zajęć online.

Nie lekceważ przy tym chęci rywalizacji. Odrobina przyjacielskiej rywalizacji ze strony grupy może również zwiększyć intensywność wysiłku.

