Masz ochotę na intensywne ćwiczenia? Oto 4 propozycje treningu dla ciebie

Trening interwałowy HIIT (z ang. High Intensity Interval Training) jest treningiem o wysokiej intensywności. Krótko mówiąc, to rodzaj treningu, który oferuje szybkie, intensywne ćwiczenia, zwiększające tętno. Wykonuje się je w krótkich seriach (część „interwał”), a potem przez chwilę odpoczywa. Początkowo został opracowany dla zawodowych sportowców, aby lepiej przygotować ich do zawodów. Później HIIT stał się popularny wśród amatorów.

Trening w domu

Trening HIIT może być uprawiany przez każdego. Oczywiście danej osobie jedne ćwiczenia będą odpowiadać bardziej, inne mniej, jednak zawsze można je dostosować do swoich preferencji. Liczba treningów HIIT w tygodniu, z którymi możesz sobie poradzić, różni się w zależności od aktualnego poziomu sprawności i potencjalnych celów. Jednak dobrą zasadą jest utrzymywanie co najmniej jednego dnia ćwiczeń o niskiej intensywności między dwoma dniami HIIT. Jeśli jesteś kompletnym nowicjuszem, zaleca się rozpoczęcie od jednej lub dwóch sesji tygodniowo przez około sześć tygodni.

Gdzie znaleźć trening HIIT?

Większość treningów HIIT, które znajdziesz na YouTube, w rzeczywistości nie będzie w ogóle treningiem interwałowym o wysokiej intensywności. Jednak może to być dobra rzecz: kiedy już zrozumiesz, jak intensywny jest HIIT, możesz nie chcieć umieszczać go w swoim harmonogramie ćwiczeń. „Prawdziwy HIIT jest w dużej mierze standardem przekraczania górnych granic treningu” – mówi Allison Tenney, trener fitness z Teksasu. Skrajnie ciężki ćwiczenia mogą prowadzić do bólu, kontuzji, zmęczenia i ogólnego zniechęcenia. Dlatego wersja treningu, którą pokazują trenerki w Internecie może być całkowicie wystarczająca.

Propozycje treningu HIIT

