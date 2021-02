Dietetyczne dania, którymi się najesz. Nie wierzysz? Wypróbuj

Daria Ładocha podzieliła się przepisami na dietetyczne, ale sycące dania. W kuchni „Dzień Dobry TVN” przygotowała: pieczonego łososia z sosem jogurtowym, makaron ryżowy z pieczonymi warzywami, jajka sadzone po azjatycku oraz sałatkę z tuńczyka. Obejrzyj materiał wideo:

Dietetyczne odżywianie zaczyna się w domu

Jeśli pragniesz nieco więcej wskazówek dotyczących zdrowego odżywiania, jednym z najlepszych miejsc na początek jest częstsze gotowanie w domu. Kiedy gotujesz w domu, kontrolujesz składniki, a posiłki w restauracji prawie zawsze zawierają więcej kalorii i sodu niż coś, co sam byś przygotował. Dodatkowo możesz robić to, co lubisz!

Istnieje wiele sposobów na to, aby posiłki były zdrowsze. Ogranicz tłuszcze, cukry i sól i włącz do gotowania dużo warzyw, owoców, zbóż, chudego mięsa i niskotłuszczowego nabiału. Żywność z dodatkiem tłuszczów, cukrów lub soli jest mniej zdrowa niż żywność, w której występują one naturalnie.

Zdrowe posiłki nie muszą być mdłe i nudne. Prostym sposobem na nadanie potrawom więcej smaku jest dodanie suszonych przypraw lub świeżych ziół. Praktycznie nie mają kalorii, więc odpowiednie przyprawianie potraw maksymalizuje smak bez dodawania nieznośnych kalorii.

